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    «Ювентус» еще на шаг станет ближе к защите Скудетто?

    «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В четверг, 23 июля, «Удинезе» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в 35-м туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Удине на «Дачия Арене», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Июля 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 20:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
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  • 1.60
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    «Удинезе»

    За четыре тура до финиша первенства «Удинезе» с 36 очками находятся на 16 позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета на семь очков.

    В пост-карантинный период фриульцы одержали две виктории (обе на выезде), дважды сыграли вничью и четыре раза коллектив терпел фиаско.

    В минувшем туре туре «маленькие зебры» в гостях только в компенсированное время не смогли удержать ничью с «Наполи», проиграв 1:2, а перед этим они в родных стенах поделили очки с «Лацио», сыграв вничью 0:0.

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    • 17 домашних игр текущей Серии А принесли «Удинезе» пять выигрышей, шесть ничейных результатов и столько же поражений, разница мячей — 15:20.

    «Ювентус»

    «Ювентус» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянского первенства, имея перевес в шесть очков от ближайшего преследователя при игре в запасе.

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    • После возобновления первенства «старая синьора» сперва в четырех поединках подряд добилась побед, после чего в трех встречах победить не смогла.

    В этом отрезке туринцы в гостях уступили «Милану» (2:4) и дважды разошлись миром. В минувшем туре они вновь стали на победный путь, переиграв в родных стенах «Лацио» (2:1) при дубле Роналду.

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    В 17 гостевых играх этого чемпионата Италии «Юве» добился 10 выигрышей, трижды делил очки с оппонентами и четыре встречи проиграл, разница мячей — 29:22.

    Игра первого круга принесла домашнюю викторию туринцам (3:1), в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл дважды: 4:1 — дома и 2:0 — на выезде.

    Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Удинезе» дают — 6.45, ничья оценена — в 4.28

    Очередные три очка максимально приблизят «Ювентус» к титулу. Скорее всего, туринцы добудут победу над удобным соперником, которого обыграли в последних шести матчах. Наши прогноз и ставка: П2. 0

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    «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 июля 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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