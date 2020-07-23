«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 23 июля 2020 года

«Удинезе»
За четыре тура до финиша первенства «Удинезе» с 36 очками находятся на 16 позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета на семь очков.
В пост-карантинный период фриульцы одержали две виктории (обе на выезде), дважды сыграли вничью и четыре раза коллектив терпел фиаско.
В минувшем туре туре «маленькие зебры» в гостях только в компенсированное время не смогли удержать ничью с «Наполи», проиграв 1:2, а перед этим они в родных стенах поделили очки с «Лацио», сыграв вничью 0:0.
17 домашних игр текущей Серии А принесли «Удинезе» пять выигрышей, шесть ничейных результатов и столько же поражений, разница мячей — 15:20.
«Ювентус»
«Ювентус» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянского первенства, имея перевес в шесть очков от ближайшего преследователя при игре в запасе.
После возобновления первенства «старая синьора» сперва в четырех поединках подряд добилась побед, после чего в трех встречах победить не смогла.
В этом отрезке туринцы в гостях уступили «Милану» (2:4) и дважды разошлись миром. В минувшем туре они вновь стали на победный путь, переиграв в родных стенах «Лацио» (2:1) при дубле Роналду.
В 17 гостевых играх этого чемпионата Италии «Юве» добился 10 выигрышей, трижды делил очки с оппонентами и четыре встречи проиграл, разница мячей — 29:22.
Игра первого круга принесла домашнюю викторию туринцам (3:1), в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл дважды: 4:1 — дома и 2:0 — на выезде.
Прогноз на «Удинезе» — «Ювентус»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.60.
На викторию «Удинезе» дают — 6.45, ничья оценена — в 4.28
Очередные три очка максимально приблизят «Ювентус» к титулу. Скорее всего, туринцы добудут победу над удобным соперником, которого обыграли в последних шести матчах. Наши прогноз и ставка: П2. 0