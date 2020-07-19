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    Наберут ли «святые» очки в Борнмуте?

    «Борнмут» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Саутгемптон»
    Стюарт Армстронг
    В 37 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 19 июля. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Июля 2020 года
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    «Борнмут»

    В 36 матчах английского первенства клуб из Борнмута набрал 31 очко. На данный момент он расположен на 18 месте в таблице и отстает от 17 позиции на 3 балла.

    В ходе четырех туров после возобновления чемпионата «Борнмут» проиграл. Неприятная серия для команды Эдди Хау началась с домашней неудачи с «Кристал Пэлас» (0:2).

    Затем «вишни» потерпели поражения от «Вулверхэмптона» (0:1), «Ньюкасла» (1:4) и «МЮ» (2:5).

    Все прогнозы на АПЛ

    Первые очки после рестарта АПЛ «Борнмут» набрал во встрече с «Тоттенхэмом» (1:1), а в другом поединке он разгромил «Лестер» (4:1). В игре с «Ман Сити» коллектив Эдди Хау уступил с минимальной разницей (1:2).

    «Саутгемптон»

    Английский клуб, представляющий город Саутгемптон, занимает 12 место в таблице. За 36 туров ему удалось накопить 46 очков.

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    • В первом поединке после выхода из карантина «Саутгемптон» крупно победил «Норвич» (3:0), но уже следующая встреча закончилась для «святых» поражением от «Арсенала» (0:2).

    В другом матче в рамках Премьер-лиги команда Ральфа Хазенхюттля одолела «Уотфорд» (3:1), а позже она отобрала очки у «Ман Сити» (1:0).

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    Три последних игры «Саутгемптон» завершил ничейными исходами. Миром «святые» разошлись с «Эвертоном» (1:1), «МЮ» (2:2) и «Брайтоном» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Борнмута» в матче 37-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.75, а на победу «Саутгемптона» — 2.85.

    В текущем сезоне «святые» играют лучше на выезде, а в дуэли с клубом, который демонстрирует плохие результаты после рестарта, гости обязательно наберут очки. Наши прогноз и ставка — победа «Саутгемптона» или ничья за 1.63. 0

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    «Борнмут» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 19 июля 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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