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    Удержится ли «Лацио» на третьем месте?

    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 15 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Лацио»
    «Лацио» проиграл три предыдущих матча
    В 33 туре чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Дача Арена» 15 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Июля 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
  • X
  • 3.50
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  • 2.05
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    «Удинезе»

    Гости находятся в опасной близости от зоны вылета, поскольку от 18 строчки «Удинезе» отделяют всего шесть очков. Команда набрала 35 пунктов и занимает 15 место в таблице.

    После карантина «Удинезе» стартовал с двух поражений. Неудачу «черно-белые» потерпели в противостояниях с «Торино» (1:0) и «Аталантой» (2:3).

    После этого «Зебры» обыграли «Рому» (2:0) и СПАЛ (3:0). Между данными матчами гости довольствовались ничьей 2:2 с «Дженоа», а в прошлом туре фриульцы проиграли «Сампдории» (1:3).

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    «Лацио»

    В текущем сезоне римская команда бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за золото чемпионата Италии. Однако сейчас идет третьей в таблице и отстает от туринцев на восемь пунктов, тогда как четвертую «Аталанту» опережает на один балл.

    Рестарт сезона «Лацио» сразу начал с осечки. В Бергамо «Орлята» потерпели поражение от «Аталанты» (2:3). Но позже бело-голубые победили «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (2:1).

    Тем не менее, в трех прошлых турах «бьянкочелести» потерпели домашний разгром от «Милана» (0:3), а также неожиданно уступили «Лечче» и «Сассуоло» (дважды по 1:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0

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    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 15 июля 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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