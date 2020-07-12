«Витебск» — «Неман». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Высшей лиги 12 июля 2020 года

В 17 туре белорусской Высшей лиги «Витебск» будет принимать у себя «Неман». Поединок пройдет на стадионе «Центральный». Начало матча в 20:30 мск. Прогноз на «Витебск» — «Неман».

«Витебск»

«Витебск» идет девятым в таблице. У клуба 22 очка в 16 турах. Также команда не так уж и много пропускает. У нее всего 18 пропущенных мячей.

В двух прошлых турах коллектив оставался без победы. Сначала «северяне» проиграли «Торпедо-БелАЗу» 1:0. Затем была выездная ничья с «Городеей» (2:2).

Последняя победа команды была в 14 туре, когда «Витебск» обыграл «Минск» 1:0. С тем же счетом коллектив выиграл у «Руха» в гостях.

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Отметим, что «Витебск» пропустил дома только 6 из 18 голов в этом сезоне.

«Неман»

«Неман» выдает отличную серию, благодаря которой команда занимает уже третье место в таблице с 29 очками в активе.

Гости входят в тройку самых малопропускаемых команд турнира — 13 голов. В четырех последних турах «Неман» сохранял свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом туре «желто-зеленые» обыграли «Ислочь» 1:0, а ранее с тем же счетом выиграли у брестского «Динамо». Помимо этого была победа над «Слуцком» (0:1) и «Смолевичами» (2:0).

Прогноз

«Неман» набрал прекрасную форму, так что команда вполне может рассчитывать на очки в этой встрече.

При этом букмекеры оценивают шансы команд на победу, как равные — 2.65 дается на «Неман» и «Витебск». Ничья оценена коэффициентом 3.40.

«Олени» выиграли 7 матчей в Высшей лиге подряд, пропустив лишь в двух встречах. Они действительно выглядят солиднее. В связи с этим предлагаем ставку «Ф2 (0)» за 1.89 0