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    Отстоит ли команда Евсеева свои ворота на «РЖД Арене»?

    «Локомотив» — «Уфа». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Уфа»
    Вадим Евсеев
    В воскресенье, 12 июля, «Локомотив» примет на своем поле «Уфу» в рамках 28 тура чемпионата России. Встреча на «РЖД Арене» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Июля 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.66
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    После зимнего перерыва «Локомотив» провел довольно удачный игровой отрезок, прежде чем чемпионат России приостановился из-за коронавируса.

    «Локо» в конце февраля разошелся миром с «Зенитом» (0:0) в Петербурге, а в марте победил дома «Ахмат» (1:0) и на выезде справился с «Ростовом» (3:1).

    Во время приостановки турнира «Локо» расстался с Юрием Семиным, а пока новый тренер Марко Николич сидел на карантине, москвичи провели контрольные матчи с «Динамо» (1:1) и «Тамбовом» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В первом после возобновления турнира матче «Локомотив» дома одолел «Оренбург» (1:0), после чего на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:1).

    На протяжении трех последних матчей «Локо» не может выиграть, сначала на своем поле уйдя от поражения во встрече с «Крыльями Советов» (1:1) и разойдясь миром с «Сочи» (0:0), после чего на выезде поделив очки со «Спартаком» (1:1).

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  • 09/07/2020

    • После 27 туров «Локомотив» с 50 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 37-27, 10 голов забил Алексей Миранчук, еще 9 — Гжегож Крыховяк.

    «Уфа»

    После зимней паузы башкирцы успели провести три матча, все три из которых завершились нерезультативно, поскольку команде Евсеева пришлось играть с лидерами турнира.

    Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. Затем «Уфа» разошлась миром на выезде с одинаковым счетом по 0:0, сначала с «Зенитом», а потом и с московским ЦСКА.

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  • 09/07/2020

    • После перерыва из-за карантина уфимский клуб стартовал в РПЛ с домашней победы над «Тамбовом» (2:1), а затем на «Открытие Арене» отстоял безголевую ничью.

    Домашний матч с «Рубином» тоже закончился ничьей без голов, а в матче с «Уралом» на своем поле уфимцы, игравшие в меньшинстве, ушли от поражения на последних минутах матча — 1:1.

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    В последнем матче «Уфа» одержала волевую выездную победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Пропустив в середине первого тайма, уфимцы сумели дважды забить ближе к концовке матча.

    После 27 туров РПЛ «Уфа» с 36 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 21-22, 5 голов забил Даниил Фомин, еще 3 — Вячеслав Кротов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге «Уфа» дома сыграла 1:1. В прошлом сезоне дома уфимцы сыграли 0:0, а в Москве проиграли 0:1. Из шести матчей на «РЖД Арене» уфа проиграла 3, победив лишь раз, еще в 2017 году.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничейный результат в основное время — 3,85, а на победу «Уфы» — 6,0.

    С победами у команды Марко Николича в последнее время туго, команда Евсеева тоже побеждает после карантина мало, можно прогнозировать что «Локо» не проиграет на своем поле.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.60. 0

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