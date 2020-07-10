«Реал» — «Алавес». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Ла Лиги 10 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 10 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Алавес».

«Реал»

Команда из столицы Испании находится на вершине турнирной таблицы с 77 очками. Сейчас она опережает «Барселону» на 4 пункта.

После возобновления чемпионата «Реал» идет без потерь. В первых двух матчах рестарта мадридцы на своем поле обыграли «Эйбар» (3:1) и «Валенсию» (3:0).

Затем подопечные Зинедина Зидана одержали верх над «Реалом Сосьедад» (2:1), «Мальоркой» (2:0) и «Эспаньолом» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

В двух недавних матчах голы Серхио Рамоса с пенальти помогли «королевскому клубу» победить «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» (1:0).

«Алавес»

Коллектив, который базируется в Стране Басков, сумел оторваться от красной зоны на 6 пунктов. С 35 очками на счету он на данный момент находится на 15 позиции.

Возобновление Примеры «Алавес» провалил, потерпев поражение от «Эспаньола» (0:2). Однако уже в следующем матче «славные» победили «Реал Сосьедад» (2:0).

В ходе 30-го тура чемпионата «уничтожители бобов» сыграли с «Сельтой» и получили в свою сетку шесть мячей (0:6).

Поражениями для «Алавеса» закончились и поединки с «Осасуной» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Гранадой» (0:2) и «Вальядолидом» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.22, на ничью — 6.75, а на победу «Алавеса» — 16.0.

После возобновления сезона команда Асьера Гаритано выглядит очень плохо и часто проигрывает, что, безусловно, будет на руку «Реалу», который в последних матчах с трудом спасался благодаря капитану. Наши прогноз и ставка — «Реал» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.93. 0