«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 июня 2020 года

В среду, 24 июня, «Ливерпуль» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 22:15 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 83 очка.

«Красные» в текущем сезоне одержали 27 побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражения.

После выхода из карантина подопечные Юргена Клоппа провели один матч, разойдясь миром в гостевом дерби с «Эвертоном» (0:0).

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В лазарете «Ливерпуля» находятся Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Шердан Шакири и Натаниэль Клайн.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 42 набранными очками.

На счету «стекольщиков» 11 побед, девять ничьих и десять поражений в 30 сыгранных турах.

Команда Роя Ходжсона имеет на своем счету серию из четырех побед кряду, а в единственной встрече после длительной паузы обыграла «Борнмут» (2:0).

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После травм у «Кристал Пэлас» восстанавливаются Мартин Келли, Джеймс Томкинс и Джефф Шлупп.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.24, победа «Кристал Пэлас» — 15.00, ничья — 6.60.

Возобновление сезона показало, что «красные» далеки от своей идеальной формы. В мерсисайдском дерби они доминировали, но создали слишком мало моментов у чужих ворот и не были привычно для себя мобильными.

Если бы команда Клоппа победила на «Гудисон Парк», то уже после встречи со «стекольщиками» могла бы открывать шампанское по поводу завоеванного титула, но, похоже, празднования придется отложить.

Конечно, «Ливерпуль» имеет гораздо больше шансов набрать три очка на своем поле, но все же легкого матча против «Кристал Пэлас» ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 1.72.

Еще один вариант — «ни одна из команд не забьет три гола» за 1.65. Вероятно, как и на «Гудисон Парк», мы увидим больше силовой борьбы, чем точных ударов. 0