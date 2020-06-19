«Севилья» — «Барселона». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 19 июня 2020 года

В рамках 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Барселону». Матч пройдет в Севилье 19 июня. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Барселона».

«Севилья»

После возобновления сезона «Севилья» набрала 4 очка в двух матчах чемпионата Испании и продлила свою беспроигрышную серию в Примере до шести поединков.

После паузы в чемпионате «Севилья» сперва выиграла в дерби у «Бетиса» — 2:0, а затем на выезде сыграла вничью с «Леванте» — 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья», набрав 51 очко в 29 матчах, занимает третье место. О борьбе за титул речи не идет, «Севилья» в оставшихся турах будет рассчитывать на попадание в топ-четверку — у нее есть три конкурента — так, идущий шестым «Атлетико» отстает лишь на 5 очков, но имеет игру в запасе.

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В 29 матчах Ла Лиги «Севилья» забила 42 гола, а пропустила 30.

В текущем сезоне «Севилья» в Примере теряла очки в половине случаев: 7 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

«Барселона»

«Барселона» вышла из карантина с двумя подряд победами и продлила свою победную серию в Примере до трех матчей, не пропустив при этом ни одного мяча.

В первом поединке после возобновления сезона каталонцы не заметили «Мальорку» (4:0), а затем скромнее обыграли «Леванте» — 2:0.

«Барселона» лидирует в чемпионате. Команда набрала 64 очка в 29 турах и на 5 очков опережает «Реал», у которого сыграно на один матч меньше.

«Барселона» является лидером Примеры по забитым мячам — 69, но не может похвастаться лучшим показателем пропущенных — 31 гол в 29 матчах.

Все свои поражения в текущем чемпионате «Барселона» потерпела на выезде: у каталонцев 6 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» букмекеры дают коэффициент 4,00, на ничью — 3,85, а на победу «Барселоны» — 1,90.

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой «Барселоны» со счетом 4:0.

Прогноз и ставка на матч — «Барселона» забьет в первом тайме с коэффициентом 1,71. 0