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    Улучшит ли «Норвич» позиции в борьбе за выживание?

    «Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч АПЛ 19 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Саутгемптон»
    «Норвич» идет на последнем месте
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 19 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Норвич» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Июня 2020 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 20:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Норвич»

    Команда из города Норидж находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 29 поединках АПЛ этот коллектив заработал всего 21 очко.

    Куда успешнее клуб выступает в Кубке Англии, где на предыдущей стадии добыл победу над «Бернли». Обыграв хозяев (2:1), подопечные Даниеля Фарке прошли в 1/8 финала.

    В трех прошлых матчах «Норвич» выиграл дважды и один раз проиграл. В прошлом туре «Канарейкам» не удалось набрать очки против «Шеффилд Юнайтед» на выезде — 0:1.

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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает сейчас 14 позицию в турнирной таблице английского первенства. В 29 турах этот коллектив завоевал 34 очка.

    Если не считать матч в АПЛ 22 февраля, то последний раз подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали 21 января. Тогда в гостях они одолели «Кристал Пэлас» (2:0).

    Коллектив уже вылетели из кубка, уступив «Тоттенхэму» (2:3) в рамках 1/16 финала. В двух прошлых турах снова случились поражения — от «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0

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