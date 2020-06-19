«Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч АПЛ 19 июня 2020 года

«Норвич»
Команда из города Норидж находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 29 поединках АПЛ этот коллектив заработал всего 21 очко.
Куда успешнее клуб выступает в Кубке Англии, где на предыдущей стадии добыл победу над «Бернли». Обыграв хозяев (2:1), подопечные Даниеля Фарке прошли в 1/8 финала.
В трех прошлых матчах «Норвич» выиграл дважды и один раз проиграл. В прошлом туре «Канарейкам» не удалось набрать очки против «Шеффилд Юнайтед» на выезде — 0:1.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» занимает сейчас 14 позицию в турнирной таблице английского первенства. В 29 турах этот коллектив завоевал 34 очка.
Если не считать матч в АПЛ 22 февраля, то последний раз подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали 21 января. Тогда в гостях они одолели «Кристал Пэлас» (2:0).
Коллектив уже вылетели из кубка, уступив «Тоттенхэму» (2:3) в рамках 1/16 финала. В двух прошлых турах снова случились поражения — от «Вест Хэма» (1:3) и «Ньюкасла» (0:1).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0