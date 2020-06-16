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    Приблизится ли «Вильярреал» к еврокубкам?

    «Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 16 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Мальорка»
    Футболисты «Вильярреала»
    Во вторник, 16 июня, «Вильярреал» на своем поле примет «Мальорку» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Июня 2020 года
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 41 очко.

    «Желтая субмарина» в текущем сезоне одержала 12 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

    В первом после возобновления сезона матче подопечные Хавьера Кальехи на выезде одолели «Сельту» (1:0), забив победный гол на второй компенсированной арбитром минуте второго тайма.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травм у «Вильярреала» восстанавливаются Рамиро Мори, Рамиро Герра и Бруно Сориано. Дисквалификацию отбывает Висенте Иборра.

    «Мальорка»

    «Мальорка» расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 25 очками.

    На счету «островитян» семь побед, четыре ничьи и 17 поражений в 28 сыгранных турах.

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    • В предыдущем туре команда Висенте Морено принимала «Барселону», которой проиграла со счетом 0:4.

    В лазарете «Мальорки» находятся Лумор Агбеньену и Леонардо Кутрис. Даниэль Родригес не сыграет из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.55, победа «Мальорки» — 5.60, ничья — 4.40.

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    В первом круге «островитяне» обыграли своего ближайшего соперника 3:1, но с тех пор прошло слишком много времени.

    В настоящее время «желтая субмарина» пребывает в лучшем расположении духа, тем более что она продолжает борьбу за зону еврокубков.

    Подопечные Хавьера Кальехи отлично сыграли с «Сельтой» в гостях, показав хороший футбол в атаке, поэтому на своем поле они должны выиграть и у еще одного аутсайдера. Наши прогноз и ставка — «победа "Вильярреала" с форой -1» за 1.90.

    Учитывая слабую игру «Мальорки» в обороне, также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.72. 0

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