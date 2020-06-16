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    Сыграет ли «Хетафе» результативно у себя дома?

    «Хетафе» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Ла Лиги 16 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Эспаньол»
    Неманья Максимович
    В 29 туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Эспаньол». Игра пройдет на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» 16 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Июня 2020 года
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    «Хетафе»

    Коллектив из пригорода Мадрида находится сейчас на пятом месте в общекомандном рейтинге чемпионата Испании с 46 набранными очками.

    На данном этапе турнира «Хетафе» занимает позицию в зоне Лиги Европы. До паузы подопечные Пепе Бордаласа успели уступить «Аяксу» в ЛЕ со счетом (1:2), но все равно прошли дальше.

    Затем в Примере синие победили в гостях «Мальорку» в рамках 26 тура чемпионата Испании с результатом 1:0.

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    До приостановки Ла Лиги «Хетафе» обошелся без голов в противостоянии с «Сельтой» (0:0), а в последней встрече коллектив из пригорода Мадрида влетел «Гранаде» (1:2).

    «Эспаньол»

    Каталонский клуб сейчас идет последним в таблице с 23 баллами в запасе. От спасительной 17 строчки он отстает на 3 пункта.

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    • Перед приостановкой сезона «Эспаньол» успел победить «Вулверхэмптон» в Лиге Европы (3:2), однако по сумме двух матчей 6:3 англичане прошли в 1/8.

    В 26-м туре Ла Лиги «попугаи» обменялись голами с «Атлетико» (1:1), а в следующем туре они оказались слабее «Осасуны» (0:1).

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    После рестарта чемпионата Испании «Эспаньол» встретился с «Алавесом». В родных стенах подопечные Абелардо Фернандеса одолели гостей с результатом 2:0.

    Прогноз и ставка

    Победа «Хетафе» в грядущей встрече оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.15, а на победу «Эспаньола» — 4.40.

    «Хетафе» на данный момент сражается за Лигу чемпионов, а каталонский клуб намерен сохранить прописку в элите испанского футбола. Наши прогноз и ставка — тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.57. 0

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