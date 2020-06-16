«Барселона» — «Леганес». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 16 июня 2020 года.

Во вторник, 16 июня, в 29-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» будет принимать «Леганес». Начало поединка на «Камп Ноу» — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леганес».

«Барселона»

Каталонский гранд сейчас располагается на самой вершине таблицы. В 28 турах Примеры команда заработала 61 балл, а «Реал», идущий вторым, она опережает на пять очков. При этом мадридцы провели на игру меньше.

До паузы «Барселона» успела попрощаться с Кубком Испании из-за поражения от «Атлетика» (0:1). Но затем в чемпионате «сине-гранатовые» добыли три победы.

В этих трех встречах коллектив Кике Сетьена оказался сильнее «Бетиса» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбара» (5:0).

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Чуть позже в Лиге чемпионов «блаугранас» обменялась голами с «Наполи» (1:1), а потом потерпели поражение в Эль-Класико (0:2). Перед самым карантином каталонцы справились с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Возвращение после паузы получилось триумфальным. На выезде каталонцы разбили «Мальорку» (4:0) и показали, что готовы к решающему отрезку сезона.

«Леганес»

«Леганес» расположился в таблице в зоне выживания. Команда в 28 турах сумела набрать только 23 очка и занимает 19-е место. От спасительной семнадцатой позиции ее отделяет 3 пункта.

«Леганес» на ряду с «Сельтой» — худшая команда чемпионата по забитым голам (оба клуба — по 22). Пропустил коллектив 41 мяч.

В последнем матче перед остановкой чемпионата «Леганесу» удалось прервать свою серию из четырех подряд поединков без побед (две ничьи и два поражения). 8 марта команда обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

После карантина «Леганес» провел игру с «Вальядолидом» дома. Команда владела мячом и проявляла инициативу, но все равно уступила — 1:2.

Прогноз и ставка

На победу «Барсы» букмекеры дают коэффициент 1.15, на ничью — 8.30, на победу «Леганеса» — 21.0. Встреча этих команд в первом круге завершилась победой каталонцев — 2:1.

На этот раз все может быть еще хуже для гостей. Каталонцы находятся в отличной форме после карантина и уже оформили один разгром, тогда как у «Леганеса» кошмарная ситуация с реализацией. Предлагаем поставить на победу «Барселоны» с форой -2 гола за 1.76. 0