«Атлетик» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Ла Лиги 14 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» 14 июня. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Атлетико».

«Атлетик»

Баскская команда из Бильбао на данный момент находится в середине турнирной таблицы на десятом месте. В 27 матчах она раздобыла 37 очков.

Чтобы попасть в еврокубковую зону, «Атлетику» необходимо сократить разрыв от «Валенсии» в 5 пунктов. На паузу коллектив Гаиски Гаритано ушел не в лучшей форме, проиграв в четырех из семи матчей.

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Сперва в Баскском дерби «львы» потерпели поражение от «Реала Сосьедад» (1:2). А после победы в Кубке над «Гранадой» (1:0) эта команда уступила «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2).

1 марта «Атлетик» одержал верх над «Вильярреалом» (1:0), а в следующей встрече клуб из Бильбао влетел «Гранаде» в Копа дель Рей (1:2), но прошел дальше. 8 марта баскский коллектив разгромил «Вальядолид» (4:1).

«Атлетико»

В ходе 27 матчей Примеры мадридская команда набрала 45 очков. В общекомандном рейтинге чемпионата она находится на шестом месте. От зоны Лиги чемпионов ее отделяет 1 балл.

Перед паузой «Атлетико» успел вылететь из Кубка Испании от «Леонесы» в дополнительное время (1:2), а затем в чемпионате разойтись миром с «Леганесом» (0:0) и проиграть «Реалу» (1:0).

Чуть позже в Примере «матрасники» одержали верх над «Гранадой» (1:0) и устроили голевую перестрелку во встрече с «Валенсией» (2:2). В Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне прошли «Ливерпуль» с общим счетом 4:2.

Между поединками с «мерсисайдцами» «Атлетико» победил «Вильярреал» (3:1), а также скатал вничью с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в игре 28-го тура чемпионата Испании букмекеры предлагают поставить за 3.80, ничья оценивается в 2.95, а победа «Атлетико» — в 2.30.

Перед приостановкой Примеры оба клуба штормило в разные стороны. В каждом матче команды демонстрировали противоречивые результаты. Но в очной встрече несколько голов точно будет. Наш прогноз и ставка — тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.60. 0