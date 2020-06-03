«Баник Острава» — «Виктория Пльзень». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 3 июня 2020 года

3 июня в рамках 27 тура чемпионата Чехии по футболу «Баник Острава» на своем поле сыграет с «Викторией Пльзень». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Баник Острава» — «Виктория Пльзень».

«Баник Острава»

Перед стартом 27-го тура, «Баник Острава» с 40 очками находится на пятой позиции в турнирной таблице. Седьмую строку он опережает всего лишь на два балла.

«Шахтеры» не проигрывают уже в четырех проведенных поединках. Начали они эту серию с победы 2:0 над «Витковице» в товарищеской игре, после чего трижды сыграли вничью.

Одна мировая состоялась в спарринге с «Карвиной» (2:2), а затем дважды делили очки в матчах чемпионата: в гостях с аутсайдерами «Пршибрамом» (0:0) и со «Злином» (1:1).

Все прогнозы на футбол

В 13 домашних поединках текущего чешского первенства «Баник» добыл шесть викторий, четыре встречи закончил мировыми исходами и трижды проиграл, разница мячей — 25:10.

«Виктория Пльзень»

«Виктория» с 56 очками засела на второй позиции в турнирной таблице. От лидера она отстает на 12 баллов, третью позицию опережает аж на 13 пунктов.

У клуба из города Пльзень на данный момент 15-матчевая победная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в мае коллектив провел пять встреч.

Сперва в трех спаррингах «красно-синие» поочередно обыграли пражскую «Дуклу» (3:1), «Пршибрам» (4:0) и «Ческе Будейовице» (4:1). После чего в рамках чемпионата Чехии они одолели в гостях пражскую «Спарту» (2:1) и в родных стенах «Младу Болеслав» (7:1).

12 выездных встреч принесли «Виктории Пльзень» шесть победных результатов, четыре игры свела вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 19:11.

В игре первого круга «Виктория» дома разгромила «Баник» со счетом 3:0, в прошлом сезоне в Остраве выиграли «красно-синие» (1:0), а в Пльзене раз победили хозяева (1:0) и один матч закончился вничью — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Виктории Пльзень» — 1.69, победа «Баника» — 4.80, ничья — 3.95.

«Банику» для попадания в чемпионский плей-офф нужно будет сохранить 2-очковый отрыв от преследователей. Вполне возможно, что на своей арене «шахтеры» смогут взять очки с «Викторией», прервав т.с. победную серию гостей. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0