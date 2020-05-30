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    Приблизится ли «Пяст» к лидеру чемпионата?

    «Пяст» — «Висла» Краков. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч польской Экстраклассы 30 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пяст» — «Висла» Краков
    Миккель Киркесков
    В 27 туре чемпионата Польши «Пяст» будет принимать «Вислу» Краков. Игра пройдет на стадионе «Городской» 30 мая. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Пяст» — «Висла» Краков.

    «Пяст»

    Клуб из города Гливице имеет 43 очка в своем активе. От лидеров чемпионата «Легии» команда отстает на 8 баллов.

    Последний раз в чемпионате страны «Пяст» проигрывал 28 февраля. Тогда в выездном матче коллектив Вальдемара Форналика всухую уступил «Ракуву» (0:2).

    Затем в рамках 25-го и 26-го тура Экстраклассы «Пяст» переиграл клуб «Арка Гдыня» (1:0) и в гостях заработал 3 балла в матче с «Легией» (2:1).

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    • 11 марта сине-красные встретились с «Лехией» Гданьск в рамках Кубка страны. В этом поединке «Пяст» уступил оппонентам со счетом 1:2 и попрощался с турниром на стадии 1/4.

    «Висла»

    Представители Кракова сейчас идут в нижней части таблицы. За 26 туров чемпионата они заработали 31 балл, из-за чего располагаются на 13 месте.

    Все прогнозы на футбол

    До паузы в футболе «Висла» не проигрывала никому в чемпионате с 2019-го года. Новый год эта команда начала с побед над «Ягеллонией» (3:0) и «Заглембе» (1:0).

    В 23 туре чемпионата Польши подопечные Мацея Столарчика взяли верх над «Короной» (2:0), а в следующем туре они расписали мировую с клубом «Плоцк» (2:2).

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    Март для «Вислы» начался с победы над «Краковией» (2:0), после чего она сыграла вничью с «Лехом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу команды «Пяст» в 27-м туре чемпионата Польши букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 3.35, а на победу «Вислы» — 3.95.

    Если «Пяст» все еще желает навязать борьбу «Легии» за лидерство, ему нужно обыгрывать на своем поле соперников из нижней части таблицы. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Пяста» с коэффициентом 1.98. 0

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