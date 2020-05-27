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    Будут ли голы в матче «Бохума» и «Хольштайна»?

    «Бохум» — «Хольштайн». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Второй Бундеслиги 27 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бохум
    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Хольштайн»
    Янник Дем
    27 мая в Бохуме состоится матч 28 тура Второй немецкой Бундеслиги между «Бохумом» и «Хольштайном» из Киля. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Бохум» — «Хольштайн».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 27 Мая 2020 года
    Бохум
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •  Бохум 19:30 Хольштайн Хольштайн
  • Германия. Вторая Бундеслига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Бохум»

    Команда имеет характер неуступчивого соперника, который хоть и находится в середине таблицы, но все же способен доставить проблем.

    «Бохум» не проигрывает уже пять туров подряд. Клуб сыграл трижды вничью и два раза выиграл. После карантина команда дома обыграла «Хайденхайм» (3:0). После этого на днях была ничья с «Карлсруэ» (0:0).

    «Невыбиваемые» играли вничью в 3 из 4 последних матчей. Здесь стоит отметить 4:4 с «Зандхаузеном» и 0:0 с «Дармштадтом».

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    В таблице «Бохум» на 12 строчке с 32 очками в активе. Чаще всего команда играла вничью. У нее 11 подобных результатов.

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» находится повыше, поскольку занимает седьмое место с 38 баллами. Таким образом, команда теоретически еще может побороться за выход в высший дивизион.

    Из последних результатов клуба стоит выделить две ничьи и одну победу. Команда сыграла 1:1 с «Гройтер Фюртом» и 2:2 с «Регенсбургом». 24 мая была победа 3:2 над «Штутгартом».

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    • В гостях «аисты» чувствуют себя неплохо. Они имеют 21 очко и занимают третье место в лиге по выездным результатам. Они выиграли 6 матчей и проиграли в пяти. При этом уже два тура подряд в гостях команда не побеждает.

    Прогноз и ставки

    Судя по котировкам, соперники считаются равными по силам — 2.65 и 2.60 соответственно. Ничья оценена коэффициентом 3.45

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    Команды встречались только шесть раз, причем «Бохум» выиграл только в одном случае. Это было в далеком 2002 году. Два последних поединка гости оставили за собой, победив со счетом 1:3 и 2:1.

    Сложно сказать, за кем останется предстоящая встреча. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5. Может «Хольштайну» удастся развеселить эту игру своим присутствием. 0

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