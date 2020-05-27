«Бохум» — «Хольштайн». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Второй Бундеслиги 27 мая 2020 года

27 мая в Бохуме состоится матч 28 тура Второй немецкой Бундеслиги между «Бохумом» и «Хольштайном» из Киля. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Бохум» — «Хольштайн».

«Бохум»

Команда имеет характер неуступчивого соперника, который хоть и находится в середине таблицы, но все же способен доставить проблем.

«Бохум» не проигрывает уже пять туров подряд. Клуб сыграл трижды вничью и два раза выиграл. После карантина команда дома обыграла «Хайденхайм» (3:0). После этого на днях была ничья с «Карлсруэ» (0:0).

«Невыбиваемые» играли вничью в 3 из 4 последних матчей. Здесь стоит отметить 4:4 с «Зандхаузеном» и 0:0 с «Дармштадтом».

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В таблице «Бохум» на 12 строчке с 32 очками в активе. Чаще всего команда играла вничью. У нее 11 подобных результатов.

«Хольштайн»

«Хольштайн» находится повыше, поскольку занимает седьмое место с 38 баллами. Таким образом, команда теоретически еще может побороться за выход в высший дивизион.

Из последних результатов клуба стоит выделить две ничьи и одну победу. Команда сыграла 1:1 с «Гройтер Фюртом» и 2:2 с «Регенсбургом». 24 мая была победа 3:2 над «Штутгартом».

В гостях «аисты» чувствуют себя неплохо. Они имеют 21 очко и занимают третье место в лиге по выездным результатам. Они выиграли 6 матчей и проиграли в пяти. При этом уже два тура подряд в гостях команда не побеждает.

Прогноз и ставки

Судя по котировкам, соперники считаются равными по силам — 2.65 и 2.60 соответственно. Ничья оценена коэффициентом 3.45

Команды встречались только шесть раз, причем «Бохум» выиграл только в одном случае. Это было в далеком 2002 году. Два последних поединка гости оставили за собой, победив со счетом 1:3 и 2:1.

Сложно сказать, за кем останется предстоящая встреча. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5. Может «Хольштайну» удастся развеселить эту игру своим присутствием. 0