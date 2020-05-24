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    Распечатает ли «Тулевик» ворота «Левадии»?

    «Тулевик» — «Левадия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 24 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тулевик» — «Левадия»
    Игрок «Левадии»
    В воскресенье, 24 мая, в третьем туре чемпионата Эстонии по футболу «Тулевик» из Вильянди в домашнем матче сыграет с «Левадией». Начало встречи — в 15:00 по мск. Прогноз на «Тулевик» — «Левадия».

    «Тулевик»

    «Тулевик» минувшее первенство завершил на седьмой позиции среди десяти участников, оторвавшись всего лишь на пять баллов от зоны переходных матчей.

    В 36 поединках прошлого чемпионата клуб из Вильянди добыл только семь викторий, столько же игр закончил мировыми исходами и 22 встречи проиграл, разница мячей — 35:75.

    При подготовке к текущему сезону коллектив выиграл два матча при двух ничьих. Все эти поединки он провел против эстонских команд.

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    • Первый тур данного розыгрыша закончился фиаско от «Таммеки» (1:2) в гостях, а после 2-месячного перерыва «Тулевик» смог неожиданно вне родных стен одолеть крепкий «Пайде» со счетом 2:1.

    «Левадия»

    «Левадия» в прошедшем розыгрыше чемпионата Эстонии финишировала на второй позиции в турнирной таблице, но победителю первенства она проиграла аж 12 очков.

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    Клуб из Таллина в минувшем первенстве выиграл в 24 матчах из 36 проведенных, шесть игр свел вничью и столько же раз уходил с поля поверженным, отношение мячей — 98:32.

    В десяти контрольных играх межсезонья «зелено-белые» выиграли только в двух из них. Соперниками были не только представители Эстонии, но также клубы из Польши, России, Молдавии и Белоруссии.

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    Обе игры этого чемпионата «Левадия» выиграла. Сперва в родных стенах был повержен 1:0 «Курессааре», а накануне коллектив одолел в гостевой встрече новичка «Легион» (2:0).

    В прошлом сезоне «Левадия» выиграла у «Тулевика» (5:2, 3:0 и 3:0) три игры при одном ничейном результате (1:1).

    Прогноз на «Тулевик» — «Левадия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Левадии» — 1.25, победа «Тулевика» — 8.70, ничья — 6.20.

    Вполне возможно, что «Тулевик» сможет распечатать ворота еще «сухой» в этом чемпионате «Левадии», но и свои ворота на замке удержать не сможет. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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