«Локомотив Памир» — «Душанбе-83». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 11 апреля 2020 года

«Локомотив Памир»
В минувшем сезоне «Локомотив-Памир» стал победителем Первой Лиги и получил путевку в высший таджикский дивизион.
В 26 играх второго по рангу дивизиона команда одержала 19 викторий, четыре раза сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 80:24.
Стоит отметить, что в межсезонье «железнодорожников» покинули ряд ведущих футболистов, и теперь в основном составе будут играть вчерашние резервисты.
Первый тур в элите «Локомотив-Памир» завершил вничью, поделив дома очки с еще одни новичком — «Файзкандом» (2:2). Отметим, что все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме.
«Душанбе-83»
«Душанбе-83» также прошлый сезон провел во втором по силе дивизионе Таджикистана, заняв там третье место и впервые в истории пробился в элиту.
В первенстве первого дивизиона коллектив добыл 16 побед, шесть раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, забил в этих играх 48 голов, пропустил — 20.
В зимнее трансферное окно серьезного усиления состава по сравнению с прошлым сезоном не произошло, поэтому команда, скорее всего, по итогам сезона вернуться в первый дивизион.
Дебютная игра в элите выдалась для новичка провально, где он в домашнем матче был разгромлен действующим чемпионом «Истиклол» со счетом 0:7.
Прогноз на «Локомотив Памир» — «Душанбе-83»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива Памир» — 1.63, победа «Душанбе-83» — 4.45, ничья — 4.15.
Победу в этом поединке, скорее всего, одержат хозяева, которые обладают более качественными исполнителями. Наш прогноз на этот матч: победа «Локомотива Памир». 0