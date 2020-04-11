«Локомотив Памир» — «Душанбе-83». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 11 апреля 2020 года

В субботу, 11 апреля, «Локомотив Памир» на своем поле в рамках второго тура чемпионата Таджикистана по футболу сыграет с «Душанбе-83». Игра начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Локомотив Памир» — «Душанбе-83».

«Локомотив Памир»

В минувшем сезоне «Локомотив-Памир» стал победителем Первой Лиги и получил путевку в высший таджикский дивизион.

В 26 играх второго по рангу дивизиона команда одержала 19 викторий, четыре раза сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 80:24.

Стоит отметить, что в межсезонье «железнодорожников» покинули ряд ведущих футболистов, и теперь в основном составе будут играть вчерашние резервисты.

Первый тур в элите «Локомотив-Памир» завершил вничью, поделив дома очки с еще одни новичком — «Файзкандом» (2:2). Отметим, что все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме.

«Душанбе-83»

«Душанбе-83» также прошлый сезон провел во втором по силе дивизионе Таджикистана, заняв там третье место и впервые в истории пробился в элиту.

В первенстве первого дивизиона коллектив добыл 16 побед, шесть раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, забил в этих играх 48 голов, пропустил — 20.

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В зимнее трансферное окно серьезного усиления состава по сравнению с прошлым сезоном не произошло, поэтому команда, скорее всего, по итогам сезона вернуться в первый дивизион.

Дебютная игра в элите выдалась для новичка провально, где он в домашнем матче был разгромлен действующим чемпионом «Истиклол» со счетом 0:7.

Прогноз на «Локомотив Памир» — «Душанбе-83»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива Памир» — 1.63, победа «Душанбе-83» — 4.45, ничья — 4.15.

Победу в этом поединке, скорее всего, одержат хозяева, которые обладают более качественными исполнителями. Наш прогноз на этот матч: победа «Локомотива Памир». 0