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    БАТЭ не оплошает второй раз подряд на старте сезона

    «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на БАТЭ
    Во 2-м туре чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь на своем поле примет борисовский БАТЭ. Матч пройдет 28 марта на арене «Юность» в Мозыре. Начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Марта 2020 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 15:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.20
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь завершила предыдущий розыгрыш чемпионата Белоруссии на восьмой строчке турнирной таблицы, с 37 очками и разницей мячей 35-40.

    Нужно отметить, что в прошлом сезоне клуб вернулся из второго дивизиона. Этой зимой команда рассталась с хавбеками Вадимом Курловичем и Игорем Воронковым, и нападающим Артемом Петренко.

    В межсезонье «Славия» арендовала у БАТЭ защитников Максима Мякиша и Владислава Малькевича, а у «Руха» — Игоря Тымонюкя. Из «Елгавы» перешел хавбек Александр Котляров, а из «Кайзер Чифс» — Джеймс Котеи.

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    Перед стартом сезона команда провела девять «товарняков», выиграв шесть и проиграв два — с «Рубином» (0:5) и «Нижним Новгородом» (3:4). С российским же «Нефтехимиком» матч закончился вничью 1:1.

    Официальный сезон «Славия» начала с того, что в Кубке страны в двух поединках разгромила перволиговый «Дняпро» (оба матча по 3:0).

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  • 23/03/2020

    • Стартовый матч чемпионата мозырьский клуб проиграл уступив на выезде «Слуцку» со счетом 1:3. По ходу матча главный арбитр встречи Сергей Чистов назначил пять пенальти.

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    Четыре из них были назначены в ворота гостей, однако два пенальти «Слуцк» реализовать не сумел. Также Сергей Чистов удалил защитника «Славии» Игоря Тымонюка за две желтые карточки.

    БАТЭ

    Борисовский клуб в прошлом сезоне впервые за много лет не сумел стать чемпионом страны, уступив в борьбе за золото брестскому «Динамо» и финишровав вторым с 70 очками и разницей мячей 61-21.

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    • Зимой состав клуба пополнил защитник «Локерена» Яков Филипович и юный нигерийский форвард Идрис Нурадин. Расстался БАТЭ с защитниками Эмилем Йонассеном и Владиславом Глинским, и нападающим Кириллом Ермаковичем.

    До старта сезона БАТЭ провел восемь контрольных матчей: три победы, три ничьи и два поражения. Отметим ничьи с «Сочи» (1:1) и киевским «Динамо» (1:1) и победы над «Витебском» (2:1) и «Актобе» (2:1).

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    Клуб из Борисова начал сезон с матчей 1/8 финала Кубка Белоруссии. Команде удалось выйти в четвертьфинал, обыграв минское «Динамо» по итогам двух встреч (2:1 и 3:2).

    А вот стартовый матч чемпионата завершился неожиданным выездным поражением со счетом 1:3 от «Энергетика-БГУ», который в прошлом сезоне финишировал у зоны стыковых матчей.

    Прогноз и ставки

    На победу «Славии» букмекеры дают коэффициент 7,80, на ничейный результат в основное время — 4,50, а на победу БАТЭ — 1,39.

    БАТЭ выиграл четыре последних матча со «Славией», причем три из них — «всухую». После осечки в первом туре борисовский клуб постарается не оплошать на выезде, прогнозируем победу.

    Защита борисовчан пока не на высоте, тоже можно сказать и про их соперника. Можно ждать результативной встречи. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,78 и «Обе забьют» за 2.00. 0

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    «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года. Прогноз на «Славия» Мозырь — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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