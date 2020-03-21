«Витебск» — «Городея». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 21 марта 2020 года

В первом туре чемпионата Белоруссии «Витебск» на своем поле примет «Городею». Матч пройдет 21 марта в Витебске. Начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Витебск» — «Городея».

«Витебск»

Прошлый сезон «Витебск» завершил на 13-м месте в турнирной таблице, всего на балл оторвавшись от зоны стыковых матчей.

В межсезонье команда перетряхнула состав. Пришли защитники Артур Кац («Дняпро»), Жулио Сезар и Павел Назаренко («Слуцк»), хавбеки Александр Ксенофонтов («Динамо» Минск) и Максим Каленчук («Рух-Львов»), и нападающий Ион Николэеску («Шахтер Солигорск»).

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Покинули команду защитники Кирилл Печенин и Ника Басария, и хавбеки Ильмир Нурисов и Александр Александрович.

В межсезонье витебчане провели ряд контрольных матчей, проиграв БАТЭ (1:2), «Балтике» (3:4) и украинской «Десне» (0:4), и сыграв вничью с минским «Динамо» (0:0).

В 8 контрольных матчах была одержана лишь одна победа — над белорусской «Белшиной» (2:1).

В прошлом сезоне «Витебск» на выезде сыграл вничью с «Городеей» (1:1), а дома уступил 0:2. Сезоном ранее в гостях команды вновь расписали ничью 1:1, а дома «Витебск» победил 1:0.

«Городея»

«Городея» прошлый сезон закончила на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии — аккурат посередине.

В межсезонье состав команды пополнили вратарь Глеб Ефимов («Уфа»), хавбек Михаил Шибун («Шахтер Солигорск») и нападающий Сергей Архипов («Тамбов»).

Ушли зимой вратарь Николай Романюк, защитники Эдгарас Жарскис, полузащитники Филипп Рудик, Михаил Башилов, Артем Митасов, и нападающие Роман Волков и Владислав Завадский.

Команда провела ряд контрольных встреч, потерпев два поражения, трижды сыграв вничью и выиграв четыре матча.

Можно выделить проигрыши «Минску» (1:3) и «Белшине» (1:2), ничью с «Тамбовом» (0:0) и казастанским «Кайсаром» (2:2), и победу над «Пюником» (2:0).

Прогноз и ставки

На победу «Витебска» букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничейный результат в основное время — 2,95, а на победу «Городеи» — 3,20.

«Городея» в Витебске по разу проиграла и выиграла и дважды сыграла вничью в последних матчах. Прогнозируем, что гости не проиграют в предстоящем матче.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,53 и «Обе забьют — нет» за 1,73. 0