«Витебск» — «Городея». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 21 марта 2020 года

«Витебск»
Прошлый сезон «Витебск» завершил на 13-м месте в турнирной таблице, всего на балл оторвавшись от зоны стыковых матчей.
В межсезонье команда перетряхнула состав. Пришли защитники Артур Кац («Дняпро»), Жулио Сезар и Павел Назаренко («Слуцк»), хавбеки Александр Ксенофонтов («Динамо» Минск) и Максим Каленчук («Рух-Львов»), и нападающий Ион Николэеску («Шахтер Солигорск»).
Покинули команду защитники Кирилл Печенин и Ника Басария, и хавбеки Ильмир Нурисов и Александр Александрович.
В межсезонье витебчане провели ряд контрольных матчей, проиграв БАТЭ (1:2), «Балтике» (3:4) и украинской «Десне» (0:4), и сыграв вничью с минским «Динамо» (0:0).
В 8 контрольных матчах была одержана лишь одна победа — над белорусской «Белшиной» (2:1).
В прошлом сезоне «Витебск» на выезде сыграл вничью с «Городеей» (1:1), а дома уступил 0:2. Сезоном ранее в гостях команды вновь расписали ничью 1:1, а дома «Витебск» победил 1:0.
«Городея»
«Городея» прошлый сезон закончила на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии — аккурат посередине.
В межсезонье состав команды пополнили вратарь Глеб Ефимов («Уфа»), хавбек Михаил Шибун («Шахтер Солигорск») и нападающий Сергей Архипов («Тамбов»).
Ушли зимой вратарь Николай Романюк, защитники Эдгарас Жарскис, полузащитники Филипп Рудик, Михаил Башилов, Артем Митасов, и нападающие Роман Волков и Владислав Завадский.
Команда провела ряд контрольных встреч, потерпев два поражения, трижды сыграв вничью и выиграв четыре матча.
Можно выделить проигрыши «Минску» (1:3) и «Белшине» (1:2), ничью с «Тамбовом» (0:0) и казастанским «Кайсаром» (2:2), и победу над «Пюником» (2:0).
Прогноз и ставки
На победу «Витебска» букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничейный результат в основное время — 2,95, а на победу «Городеи» — 3,20.
«Городея» в Витебске по разу проиграла и выиграла и дважды сыграла вничью в последних матчах. Прогнозируем, что гости не проиграют в предстоящем матче.
Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,53 и «Обе забьют — нет» за 1,73. 0