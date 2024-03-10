«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» в нынешнем сезоне являются середняками английского чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Брайтону» едва ли светит попадание в еврокубки. Впрочем, команда Де Дзерби уже не раз срамила скептиков.
Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Брайтон» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:3.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл лишь раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Провалилась команда и в Лиге Европы. Подопечные Де Дзерби по всем статьям уступили «Роме» (0:4).
Не сыграют: Джеймс Милнер, Соломон Марч, Каору Митома, Джек Хиншелвуд, Жоао Педро — травмированы. Билли Гилмур — дисквалифицирован.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. Да и травмы лидеров явно больно ударят по игре «чаек».
Матчи против «Ноттингем Форест» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» победил 2 раза при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. «Брайтон» явно хочет снова вернуться на победный путь.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в нынешнем сезоне являются борцами за выживание. На текущий момент команда пребывает на 17 строчке таблицы.
Причем «Ноттингем Форест» уж слишком часто терпит поражения: 15 коллизий в 27 поединках. Да и пропускает команда многовато: 49 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда дала бой «Ливерпулю». Между тем, «лесники» все же уступили с минимальным счетом.
Причем это поражение стало для команды уже третьим к ряду. Хотя соперниками были явно не последние клубы Англии.
Из пяти своих последних матчей «форест» выиграли 1 раз. «Ноттингем Форест» переиграл «Вест Хэм» (2:0).
Не сыграют: Ола Аина, Крис Вуд — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ноттингем Форест» выглядит бледновато. Да и опасная зона всего в 4 очках.
В первом круге «Ноттингем Форест» уступил «чайкам» (2:3). Да и вообще, игра команды не выглядит столь монолитно.
Вот только «Ноттингем Форест» не столь успешно выступает в гостях. Да и травма Вуда явно снизит вариативность команды в атаке.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без Вуда «Ноттингем Форесту» придется весьма непросто.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не выигрывает уже в 4 матчах подряд
- «Ноттингем Форест» и «Брайтон» проиграли в 3 своих последних поединках
- в матче первого круга победили «чайки» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 4.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.
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Прогноз: «Брайтон» выглядит мощнее соперника, и явно бросит все силы в атаку.
Фактор своего поля должен помочь «чайкам» в этой встрече, да и «лесники» слабо играют на чужих полях.
Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.27