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    «Чайки» начнут ударно

    «Брайтон» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, АПЛ, 10 марта 2024 года

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    «Брайтон»
    В рамках 28-го тура чемпионата Англии 10 марта пройдет матч «Брайтон» — «Ноттингем Форест». Начало — 17:00 (мск). «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2024 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» в нынешнем сезоне являются середняками английского чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брайтону» едва ли светит попадание в еврокубки. Впрочем, команда Де Дзерби уже не раз срамила скептиков.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Брайтон» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл лишь раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Провалилась команда и в Лиге Европы. Подопечные Де Дзерби по всем статьям уступили «Роме» (0:4).

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Соломон Марч, Каору Митома, Джек Хиншелвуд, Жоао Педро — травмированы. Билли Гилмур — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. Да и травмы лидеров явно больно ударят по игре «чаек».

    Матчи против «Ноттингем Форест» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» победил 2 раза при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. «Брайтон» явно хочет снова вернуться на победный путь.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» в нынешнем сезоне являются борцами за выживание. На текущий момент команда пребывает на 17 строчке таблицы.

    Причем «Ноттингем Форест» уж слишком часто терпит поражения: 15 коллизий в 27 поединках. Да и пропускает команда многовато: 49 мячей в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда дала бой «Ливерпулю». Между тем, «лесники» все же уступили с минимальным счетом.

    Причем это поражение стало для команды уже третьим к ряду. Хотя соперниками были явно не последние клубы Англии.

    Из пяти своих последних матчей «форест» выиграли 1 раз. «Ноттингем Форест» переиграл «Вест Хэм» (2:0).

    Не сыграют: Ола Аина, Крис Вуд — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ноттингем Форест» выглядит бледновато. Да и опасная зона всего в 4 очках.

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    В первом круге «Ноттингем Форест» уступил «чайкам» (2:3). Да и вообще, игра команды не выглядит столь монолитно.

    Вот только «Ноттингем Форест» не столь успешно выступает в гостях. Да и травма Вуда явно снизит вариативность команды в атаке.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без Вуда «Ноттингем Форесту» придется весьма непросто.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» не выигрывает уже в 4 матчах подряд

    • «Ноттингем Форест» и «Брайтон» проиграли в 3 своих последних поединках

    • в матче первого круга победили «чайки» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 4.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

    Прогноз: «Брайтон» выглядит мощнее соперника, и явно бросит все силы в атаку.

    Фактор своего поля должен помочь «чайкам» в этой встрече, да и «лесники» слабо играют на чужих полях.

    Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.29. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Чайки» начнут ударно
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