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    «Тулуза» продлит черную серию «Гавра»?

    «Гавр» — «Тулуза». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Тулуза»
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    «Тулуза»
    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 «Гавр» дома сыграет против «Тулузы». Поединок начнется в 17:00 мск. «Гавр» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Марта 2024 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 17:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Гавр»

    Турнирное положение: С 24 набранными очками коллектив Лука Эльснера разместился в нижней части таблицы и от красной зоны оторвался всего лишь на пункт.

    «Гавр» в этом чемпионате одержал пять викторий, девять встреч свел вничью и потерпел десять поражений, забил 24 гола при 31 пропущенном.

    Гавр — Тулуза: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем туре первенства «небесные» потерпели гостевое фиаско от «Бреста» со счетом 0:1. И это фиаско стало для них пятым подряд с учетом всех турниров, и в этот период они смогли забить лишь два гола.

    Не сыграют: В лазарете команды находится хавбек Уссама Таргаллин.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: К данной встрече «Гавр» подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке времени «темно-синие» расписали две мировые, а затем пять поединков кряду проиграли. Однако только в трех играх этого периода они не смогли забить.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице французского первенства дружина Филиппа Монтанье с 29 очками идет десятой, опережая опасную зону на шесть пунктов.

    «Тулуза» в этом чемпионате выиграла семь матчей из 24 проведенных, восемь встреч свела вничью и девять раз уступала, разница мячей — 27:32.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «малыши» на своем поле в волевом стиле смогли обыграть крепкую «Ниццу» со счетом 2:1. И этой викторий они продлили свою беспроигрышную серию до четырех поединков.

    Не сыграют: Из-за травм этот поединок пропустят Закария Абухляль, Миккель Деслер, Мусса Диарра и Дени Женро.

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    Состояние команды: «Фиолетовые» к этой игре подходя с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали мировую в матче ЛЕ и добились трех выигрышей в рамках чемпионата Франции. Всего же на внутренней арене «Тулуза» выиграла четыре игры из пяти последних при одном фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Гавр» дома забивал в четырех из пяти предыдущих встреч

    • «Тулуза» отличалась в шести своих последних гостевых матчах во всех турнирах

    • «Тулуза» выиграла у «Гавра» в пяти из семи предыдущих противостояний

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Гавра» букмекеры дают коэффициент 2.83. Ничья оценена в 3.40, а победа «Тулузы» оценена в 2.72.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.72 соответственно.

    Рекомендуемая ставка: «Тулуза» к этой игре подходит куда в более лучшем состоянии, чем «Гавр». Гости выиграли три последние встречи чемпионата, а вот хозяева уступили в своих минувших пяти поединках. К тому же «малыши» удачно играют против предстоящего противника. Так что исходя из этой статистики ставим с 0 форой на «фиолетовых».

    Ставка: победа «Тулузы» с форой 0 за 1.85.

    Прогноз: Еще в данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, ведь в своих последних отрезках эти команды смогли отличиться в большинстве случаев.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Тулуза» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Тулуза» продлит черную серию «Гавра»?
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