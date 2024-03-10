«Гавр»
Турнирное положение: С 24 набранными очками коллектив Лука Эльснера разместился в нижней части таблицы и от красной зоны оторвался всего лишь на пункт.
«Гавр» в этом чемпионате одержал пять викторий, девять встреч свел вничью и потерпел десять поражений, забил 24 гола при 31 пропущенном.
Гавр — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшем туре первенства «небесные» потерпели гостевое фиаско от «Бреста» со счетом 0:1. И это фиаско стало для них пятым подряд с учетом всех турниров, и в этот период они смогли забить лишь два гола.
Не сыграют: В лазарете команды находится хавбек Уссама Таргаллин.
Состояние команды: К данной встрече «Гавр» подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке времени «темно-синие» расписали две мировые, а затем пять поединков кряду проиграли. Однако только в трех играх этого периода они не смогли забить.
«Тулуза»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице французского первенства дружина Филиппа Монтанье с 29 очками идет десятой, опережая опасную зону на шесть пунктов.
«Тулуза» в этом чемпионате выиграла семь матчей из 24 проведенных, восемь встреч свела вничью и девять раз уступала, разница мячей — 27:32.
Последние матчи: В прошлом туре «малыши» на своем поле в волевом стиле смогли обыграть крепкую «Ниццу» со счетом 2:1. И этой викторий они продлили свою беспроигрышную серию до четырех поединков.
Не сыграют: Из-за травм этот поединок пропустят Закария Абухляль, Миккель Деслер, Мусса Диарра и Дени Женро.
Состояние команды: «Фиолетовые» к этой игре подходя с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали мировую в матче ЛЕ и добились трех выигрышей в рамках чемпионата Франции. Всего же на внутренней арене «Тулуза» выиграла четыре игры из пяти последних при одном фиаско.
Статистика для ставок
- «Гавр» дома забивал в четырех из пяти предыдущих встреч
- «Тулуза» отличалась в шести своих последних гостевых матчах во всех турнирах
- «Тулуза» выиграла у «Гавра» в пяти из семи предыдущих противостояний
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Гавра» букмекеры дают коэффициент 2.83. Ничья оценена в 3.40, а победа «Тулузы» оценена в 2.72.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.72 соответственно.
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Рекомендуемая ставка: «Тулуза» к этой игре подходит куда в более лучшем состоянии, чем «Гавр». Гости выиграли три последние встречи чемпионата, а вот хозяева уступили в своих минувших пяти поединках. К тому же «малыши» удачно играют против предстоящего противника. Так что исходя из этой статистики ставим с 0 форой на «фиолетовых».
Ставка: победа «Тулузы» с форой 0 за 1.85.
Прогноз: Еще в данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами, ведь в своих последних отрезках эти команды смогли отличиться в большинстве случаев.
Ставка: обе забьют за 1.95.