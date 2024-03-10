В рамках 25-го тура чемпионата Франции 10 марта пройдет матч «Мец» — «Клермон». Начало — 17:00 (мск). «Мец» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и обороняется команда ужасно: 37 пропущенных мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Мец» уверенно переиграл «Нант» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мец» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Причем до последней виктории «гранатовые» уступили дважды кряду. Более того, команда проиграла не самым сложным оппонентам.

Не сыграют: Абли Жалоу, Кевин Ндорам, Бенджамин Тетте — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мец» выглядит не столь уверенно. Да и выиграла команда всего 5 раз.

Матчи против «Клермона» для команды исторически складываются довольно непросто. Из 5 последних очных поединков «Мец» выиграл и уступил по разу.

При этом «Мец» последний раз уступил бретонцам еще 5 лет назад. Да и мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.

«Клермон»

Турнирное положение: «Клермон» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 18 строчке таблицы.

Причем «Клермон» на 8 очка отстает от идущего пятнадцатым «Нанта». Так что бретонцам нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Клермон» дома уступил «Марселю» (1:5).

Более того, серия без побед выросла до 6 матчей. Да и вообще, команда явно стоит на вылет, и предпосылок спастись нет.

К тому же команда выигрывает реже всех в лиге. В активе у нее всего лишь 3 виктории при 13 поражениях.

Не сыграют: Максим Гоналон, Грежон Кией — травмированы.

Состояние команды: ныне «Клермон» смотрится очень убого. Пока что команда видится кандидатом на вылет номер один.

Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Клермона» в 24 матчах забили всего 17 мячей.

А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 «Клермон» пропустил в свои ворота уже 41 раз.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Клермону» банально отступать уже просто некуда.

Статистика для ставок

«Мец» уже 4 года не проигрывает «Клермону»

«Клермон» не побеждал в 6 последних поединках

в первом круге «Мец» минимально победил

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.19 и 1.79.

Прогноз: «Мец» явно сильнее гостей, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Клермон» на текущем отрезке выглядит ужасно, к тому же «гранатовые» имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Меца» за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19