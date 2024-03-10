«Мец»
Турнирное положение: «Мец» в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Мец» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и обороняется команда ужасно: 37 пропущенных мячей.
Мец — Клермон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Мец» уверенно переиграл «Нант» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мец» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Причем до последней виктории «гранатовые» уступили дважды кряду. Более того, команда проиграла не самым сложным оппонентам.
Не сыграют: Абли Жалоу, Кевин Ндорам, Бенджамин Тетте — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мец» выглядит не столь уверенно. Да и выиграла команда всего 5 раз.
Матчи против «Клермона» для команды исторически складываются довольно непросто. Из 5 последних очных поединков «Мец» выиграл и уступил по разу.
При этом «Мец» последний раз уступил бретонцам еще 5 лет назад. Да и мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.
«Клермон»
Турнирное положение: «Клермон» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 18 строчке таблицы.
Причем «Клермон» на 8 очка отстает от идущего пятнадцатым «Нанта». Так что бретонцам нужно срочно прибавлять в плане результатов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Клермон» дома уступил «Марселю» (1:5).
Более того, серия без побед выросла до 6 матчей. Да и вообще, команда явно стоит на вылет, и предпосылок спастись нет.
К тому же команда выигрывает реже всех в лиге. В активе у нее всего лишь 3 виктории при 13 поражениях.
Не сыграют: Максим Гоналон, Грежон Кией — травмированы.
Состояние команды: ныне «Клермон» смотрится очень убого. Пока что команда видится кандидатом на вылет номер один.
Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Клермона» в 24 матчах забили всего 17 мячей.
А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 «Клермон» пропустил в свои ворота уже 41 раз.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Клермону» банально отступать уже просто некуда.
Статистика для ставок
- «Мец» уже 4 года не проигрывает «Клермону»
- «Клермон» не побеждал в 6 последних поединках
- в первом круге «Мец» минимально победил
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.19 и 1.79.
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Прогноз: «Мец» явно сильнее гостей, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Клермон» на текущем отрезке выглядит ужасно, к тому же «гранатовые» имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Меца» за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19