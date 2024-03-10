«Алавес» — «Райо Вальекано». Матч пройдет в рамках 28-го тура Примеры, начало — 16:00 (мск) «Алавес» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» занимает 13-е место с 29 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 33 пропущенных.

Команда на 10 очков опережает зону вылета, поэтому может чувствовать себя относительно комфортно с точки зрения шансов остаться в элите.

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Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел минимальное поражение. На выезде он проиграл «Осасуне» (0:1).

Это поражение прервало серию ничьих басков из трех поединков, которые пришлись на испанское первенство.

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Не сыграют: Адриан Родригес и Седлар — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги), «Алавес» не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.

Пока что коллективу ничего не угрожает, но чем дальше у виторийцев нет побед, тем больше вероятность, что они будут втянуты в борьбу за выживание.

Саму Омородион является ведущим бомбардиром команды в Ла Лиге с девятью голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей Ла Лиги «Райо Вальекано» занимает 16-ю позицию с 26 очками и разницей мячей 23-37.

Команда на три очка отстает от своего грядущего соперника, однако слишком слабая в сравнении с ним разница мячей, наверняка не позволит его обойти.

Последние матчи: мадридцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать лишь один балл. В домашних стенах они разошлись миром с «Кадисом» (1:1).

Эта ничья стала второй в трех последних поединках для столичного клуба при одном поражении между ними, которое нанесла «Жирона» (0:3).

Не сыграет: Диего Мендес — травма. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних девяти поединках во всех турнирах «Райо Вальекано» ни разу не победил при шести поражениях и трех ничьих.

Неудивительно, что такая форма оставляет коллектив относительно близко к зоне вылета, до которой семь очков.

Альваро Гарсия — самый результативный игрок клуба с шестью забитыми мячами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Алавеса» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Алавеса» зафиксирована ничья

в пяти из шести последних матчей «Райо» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.15, победа «Райо Вальекано» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Только в одной из этих поединков кому-то не удавалось отличиться.

При этом в трех из пяти последних поединков хозяев был реализован тот же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчах «Райо» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55