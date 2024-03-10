«Милан»
Турнирное положение: «Милан» уже не борется за чемпионство в Серии А. Но занять второе место миланской команде по силам.
На данный момент «россонери» находятся на 3-й позиции в таблице. Клуб набрал 56 очков в 27 играх.
Милан — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Милан» отлично начал март. У команды две победы подряд.
Ранее подопечные Стефано Пиоли в Серии А взяли верх над «Лацио» (1:0). Затем «Милан» в Лиге Европы в зрелищном матче обыграл «Славию» со счетом 4:2.
Не сыграют: Побега —травма. Леау, Флоренци — дисквалификации.
Состояние команды: «Милан» не должен отпускать в отрыв «Ювентус», если команда хочет завоевать серебряные награды. Поэтому в предстоящем поединке нужно побеждать.
На своем поле «Милан» играет удачно. В последних десяти домашних матчах команда уступила только один раз. 10 января в Кубке Италии «россонери» в родных стенах проиграли «Аталанте» со счетом 1:2.
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» находится недалеко от зоны вылета. На данный момент клуб располагается на 14-м месте, набрав 25 очков по итогам 27 игр.
Последние матчи: В феврале «Эмполи» провел четыре матча и ни разу не проиграл. У команды две победы и две ничьи. Удалось обыграть «Салернитану» и «Сассуоло». В этих встречах «Эмполи» в сумме забил 6 голов.
3 марта «Эмполи» шел фаворитом в домашней встрече с «Кальяри», но не смог завоевать три очка. Клуб неожиданно уступил в родных стенах со счетом 0:1.
Не сыграют: Грасси — травма.
Состояние команды: Главная задача «Эмполи» в оставшихся встречах — сохранить прописку в Серии А. Расслабляться команде нельзя.
В зоне вылета на 18-м месте находится «Кальяри», в активе которого 25 очков. У «Эмполи» есть запас лишь в два балла. Ситуация для клуба очень непростая. Несколько неудач могут серьезно ухудшить положение.
Статистика для ставок
- «Милан» в последних десяти домашних матчах проиграл лишь раз
- «Эмполи» выиграл две последних гостевых встречи, забив в сумме 6 голов
- 7 января «Эмполи» в Серии А дома уступил «Милану» со счетом 0:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Милан» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Эмполи» — за 7.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.18.
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Прогноз: «Милан» является фаворитом домашнего матча. Хозяева должны уверенно победить.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.77.
Прогноз: «Милан» будет владеть инициативой и действовать первым номером. Но гости свой момент у чужих ворот реализуют.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.