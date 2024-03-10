«Динамо» Москва
Турнирное положение: По итогам регулярного сезона московская команда стала обладателем Кубка Континента. В 68 матчах она набрала 98 очков и на 3 балла опередила СКА — главного конкурента.
Последние матчи: Серию с минским «Динамо» московский клуб начал как и полагается фавориту — одержал крупную победу (4:1), которая была подкреплена дублем Рашевского и в целом неплохой реализацией (12,5%).
Динамо — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Во второй встрече «Динамо» Москва было тяжелее. И хотя игра закончилась победой (3:2), минчане моментами смотрелись лучше в нападении. Вытащить матч фавориту удалось за счет умения завершать атаки — 16,67%.
В первом матче в Белоруссии в определенной степени восторжествовала справедливость — победа досталась хозяевам (1:3). Но в следующей игре команда Алексея Кудашова снова одержала верх (3:2 ОТ) и увеличила преимущество в серии до трех — 3:1.
Не сыграют: В этом матче «Динамо» Москва готово сыграть в полном составе.
Состояние команды: Противостояние с минчанами складывается для «Динамо» Москва не так легко, как команда хотела бы. Тем не менее разница в классе позволила добиться трех побед и помогла приблизиться к ожидаемому четвертьфиналу.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: По ходу регулярного сезона белорусский представитель чемпионата не столкнулся с серьезной конкуренцией в борьбе за восьмое место, которое он занял с 69 набранными баллами, оторвавшись от преследователей на 13+ очков.
Последние матчи: Будучи не в самом благоприятном положении на фоне сильнейшего соперника регулярки, «Динамо» Минск моментально устроилось на 1:4 и казалось обреченным.
Но вторая встреча изменила представление. Команда Дмитрия Квартальнова, хоть и снова уступила (3:4), разыграла достойную партию и выглядела не хуже более статусного соперника.
В следующем матче «Динамо» Минск все же удалось продавить москвичей (3:1). К их сожалению, восстановить равенство еще в одной игре в Белоруссии не удалось: дважды хозяева по ходу встречи выходили вперед, но дубль Пакетта и шайба 19-летнего Римашевского в овертайме оставили хозяев без победы (2:3 ОТ).
Не сыграют: Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов из-за травм не помогут команде в Москве.
Состояние команды: По ходу этого противостояния минское «Динамо» в роли твердого аутсайдера провело ряд достойных по исполнению матчей — подкачали лишь итоговые результаты, на которые во многом повлияло отсутствие хладнокровия.
Статистика для ставок
- Московское «Динамо» не проигрывает дома в течение восьми матчей
- В семи встречах из последних девяти на «ВТБ Арене» команда Кудашова забивала минимум 3 гола
- В четырех последних гостевых матчах «Динамо» Минск общая результативность доходила до отметки 5+ заброшенных шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 4.42.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.
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Прогноз: Как и раньше, сейчас в этой серии все зависит исключительно от московского клуба, который после трех побед лишь укрепился в статусе фаворита пары. Минчане, безусловно, окажут достойное сопротивление, но эффектом неожиданности для хозяев это не станет.
Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 2.10.
Прогноз: В большинстве матчей серии «Динамо» Минск доставило немало проблем команде Кудашова, поэтому в теоретически последней встрече она постарается минимизировать количество результативных ошибок.
Ставка: «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.92.