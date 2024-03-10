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    На домашнем катке «Динамо» Москва поставит точку?

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 10 марта 2024 года

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    «Динамо» Москва в первом матче серии
    В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 10 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 10 Марта 2024 года
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    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: По итогам регулярного сезона московская команда стала обладателем Кубка Континента. В 68 матчах она набрала 98 очков и на 3 балла опередила СКА — главного конкурента.

    Последние матчи: Серию с минским «Динамо» московский клуб начал как и полагается фавориту — одержал крупную победу (4:1), которая была подкреплена дублем Рашевского и в целом неплохой реализацией (12,5%).

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    Во второй встрече «Динамо» Москва было тяжелее. И хотя игра закончилась победой (3:2), минчане моментами смотрелись лучше в нападении. Вытащить матч фавориту удалось за счет умения завершать атаки — 16,67%.

    В первом матче в Белоруссии в определенной степени восторжествовала справедливость — победа досталась хозяевам (1:3). Но в следующей игре команда Алексея Кудашова снова одержала верх (3:2 ОТ) и увеличила преимущество в серии до трех — 3:1.

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: В этом матче «Динамо» Москва готово сыграть в полном составе.

    Состояние команды: Противостояние с минчанами складывается для «Динамо» Москва не так легко, как команда хотела бы. Тем не менее разница в классе позволила добиться трех побед и помогла приблизиться к ожидаемому четвертьфиналу.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: По ходу регулярного сезона белорусский представитель чемпионата не столкнулся с серьезной конкуренцией в борьбе за восьмое место, которое он занял с 69 набранными баллами, оторвавшись от преследователей на 13+ очков.

    Последние матчи: Будучи не в самом благоприятном положении на фоне сильнейшего соперника регулярки, «Динамо» Минск моментально устроилось на 1:4 и казалось обреченным.

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    • Но вторая встреча изменила представление. Команда Дмитрия Квартальнова, хоть и снова уступила (3:4), разыграла достойную партию и выглядела не хуже более статусного соперника.

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    В следующем матче «Динамо» Минск все же удалось продавить москвичей (3:1). К их сожалению, восстановить равенство еще в одной игре в Белоруссии не удалось: дважды хозяева по ходу встречи выходили вперед, но дубль Пакетта и шайба 19-летнего Римашевского в овертайме оставили хозяев без победы (2:3 ОТ).

    Не сыграют: Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов из-за травм не помогут команде в Москве.

    Состояние команды: По ходу этого противостояния минское «Динамо» в роли твердого аутсайдера провело ряд достойных по исполнению матчей — подкачали лишь итоговые результаты, на которые во многом повлияло отсутствие хладнокровия.

    Статистика для ставок

    • Московское «Динамо» не проигрывает дома в течение восьми матчей

    • В семи встречах из последних девяти на «ВТБ Арене» команда Кудашова забивала минимум 3 гола

    • В четырех последних гостевых матчах «Динамо» Минск общая результативность доходила до отметки 5+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 4.42.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.

    Прогноз: Как и раньше, сейчас в этой серии все зависит исключительно от московского клуба, который после трех побед лишь укрепился в статусе фаворита пары. Минчане, безусловно, окажут достойное сопротивление, но эффектом неожиданности для хозяев это не станет.

    Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 2.10.

    Прогноз: В большинстве матчей серии «Динамо» Минск доставило немало проблем команде Кудашова, поэтому в теоретически последней встрече она постарается минимизировать количество результативных ошибок.

    Ставка: «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск с коэффициентом 2.10. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на хоккей. На домашнем катке «Динамо» Москва поставит точку?
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