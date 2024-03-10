В рамках 22-го тура чемпионата России 10 марта пройдет матч «Алания» — «Сокол». Начало — 17:00 (мск). «Алания» — «Сокол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Алания» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Алания» еще пободается за попадание в стыки. «Барсам» явно недостает стабильности, но с характером все в порядке.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Алания» уступила «Нефтехимику» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» проиграла четырежды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота всего 13.

Крайне слабый рестарт сезона для команды стал настоящим ударом. Да и реализация хромает на обе ноги: 24 гола в 21 матче.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела боеспособным коллективом. «Алании» нужно срочно брать очки.

Матчи против «Сокола» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла дважды при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что «Алания» постарается добыть первую весеннюю победу. Владикавказцы рискуют выпасть с гонки за выход в РПЛ.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы в нынешнем сезоне борются за выживание в «лучшей лиге мира». На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Сокол» только-только выбрался из опасной зоны. Правда, и отрыв от нее составляет лишь 3 очка.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять три очка. «Сокол» минимально одолел махачкалинцев.

Причем в контрольных матчах саратовцы также выглядели прилично. Команда переиграла миасское «Торпедо» (1:0) и «Химик» (3:1).

Вообще, «Сокол» явно прибавляет. Да и позитивный вечерний старт явно придаст команде сил и мотивации на новые свершения.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «Соколу» явно не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба скромны.

Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация: всего 19 мячей в 21 поединке.

Саратовцы выиграли лишь 6 раз в сезоне. Да и оборона постоянно допускает результативные ошибки: 35 пропущенных мячей.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Сокол» явно постарается сыграть строго от обороны.

Статистика для ставок

«Сокол» почти 23 года не обыгрывает «Аланию»

Саратовцы в среднем забивают меньше гола за матч

Последняя очная встреча завершилась сухим паритетом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: «Барсы» сражаются за выход в стыки, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Саратовцы традиционно неудачно противостоят «Алании», да и вообще, редко выигрывают.

Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12