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    Удачный вояж басков?

    «Лас-Пальмас» — «Атлетик». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Примера, 10 марта 2024 года

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    «Атлетик»
    В рамках 28-го тура чемпионата Испании 10 марта пройдет матч «Лас-Пальмас» — «Атлетик». Начало — 18:15 (мск). «Лас-Пальмас» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2024 года
    Лас-Пальмас
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лас-Пальмасу» будет крайне сложно сражаться с сильными соперниками. Состав команды по именам скромен.

    Лас-Пальмас — Атлетик: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один турнирный балл. «Лас-Пальмас» расписал мировую с «Хетафе» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл всего лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    А вот без побед команда уже три матча кряду. Да и от сокрушительного поражения в Мадриде от «Атлетико» (0:5) команда еще не отошла.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом в Примере «Лас-Пальмас» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

    Матчи против «Атлетика» для команды исторически складываются сложно. Из пяти очных поединков «Лас-Пальмас» выиграл и проиграл по 2 раза.

    При этом «Лас-Пальмас» не прибивал басков уже почти 7 лет. Да и в нынешних своих кондициях хозяева смотрятся бледновато.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски привычно обитают в группе лилеров. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.

    Причем «Атлетик» крайне редко поражения — всего 5 раз. Да и пропускает команда не так часто: 26 мячей в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда разжилась один баллом. «Атлетик» дал бой «Барселоне» (0:0).

    Причем до того команда сумела выбить из Кубка Испании «матрасников» (3:0). Так что басков еще и ждет финал второго по значимости трофея.

    Вообще, «Атлетик» нынче пребывает в накате. Баски вполне способны попасть в зону Лиги чемпионов, от которой сейчас отстают на 5 пунктов.

    Не сыграют: Андер Эррера — травмирован.

    Состояние команды: Баскам расслабляться некогда. Да и шансы на проход в Лигу чемпионов не исчезли.

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    C реализацией у команды относительный порядок. Игроки «Атлетика» наколотили 46 мячей в ворота соперников в 27 поединках Примеры.

    Плюс ко всему, «Атлетик» способен прибавить. Подбор игроков у басков приличный, да и с мотивацией полный порядок.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. К тому же оппонент не преуспевает в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Лас-Пальмас» более 6 лет не обыгрывал басков

    • «Атлетик» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • Баски пропускают в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 3.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.

    Прогноз: Баски явно способны прибавить в плане реализации, в чем преуспеют уже в этом поединке.

    Баски явно сильнее «Лас-Пальмаса, и уж точно воспользуются проблемами соперника.

    Ставка: Победа "Атлетика" за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники будут сверхактивны в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Атлетик» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Удачный вояж басков?
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