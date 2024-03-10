«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Лас-Пальмасу» будет крайне сложно сражаться с сильными соперниками. Состав команды по именам скромен.
Лас-Пальмас — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один турнирный балл. «Лас-Пальмас» расписал мировую с «Хетафе» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл всего лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
А вот без побед команда уже три матча кряду. Да и от сокрушительного поражения в Мадриде от «Атлетико» (0:5) команда еще не отошла.
Не сыграют: Травмированных нет.
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Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом в Примере «Лас-Пальмас» в среднем забивает чуть больше гола за матч.
Матчи против «Атлетика» для команды исторически складываются сложно. Из пяти очных поединков «Лас-Пальмас» выиграл и проиграл по 2 раза.
При этом «Лас-Пальмас» не прибивал басков уже почти 7 лет. Да и в нынешних своих кондициях хозяева смотрятся бледновато.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски привычно обитают в группе лилеров. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.
Причем «Атлетик» крайне редко поражения — всего 5 раз. Да и пропускает команда не так часто: 26 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда разжилась один баллом. «Атлетик» дал бой «Барселоне» (0:0).
Причем до того команда сумела выбить из Кубка Испании «матрасников» (3:0). Так что басков еще и ждет финал второго по значимости трофея.
Вообще, «Атлетик» нынче пребывает в накате. Баски вполне способны попасть в зону Лиги чемпионов, от которой сейчас отстают на 5 пунктов.
Не сыграют: Андер Эррера — травмирован.
Состояние команды: Баскам расслабляться некогда. Да и шансы на проход в Лигу чемпионов не исчезли.
C реализацией у команды относительный порядок. Игроки «Атлетика» наколотили 46 мячей в ворота соперников в 27 поединках Примеры.
Плюс ко всему, «Атлетик» способен прибавить. Подбор игроков у басков приличный, да и с мотивацией полный порядок.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. К тому же оппонент не преуспевает в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Лас-Пальмас» более 6 лет не обыгрывал басков
- «Атлетик» не пропускал в 2 своих последних матчах
- Баски пропускают в среднем гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 3.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.
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Прогноз: Баски явно способны прибавить в плане реализации, в чем преуспеют уже в этом поединке.
Баски явно сильнее «Лас-Пальмаса, и уж точно воспользуются проблемами соперника.
Ставка: Победа "Атлетика" за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники будут сверхактивны в атаке.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28