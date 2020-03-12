ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсьял и Фернандеш установили эффективное взаимодействие«Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению Президент УЕФА Чеферин попал в сложную ситуациюКоронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020? «Нью-Джерси» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, шайба Гусева, передачи Бучневича, Панарина и Свечникова
  • 11:43
    • Воробьев останется главным тренером «Металлурга»
  • 09:49
    • Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год
  • 07:20
    • Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен
  • 07:03
    • «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером»
  • 01:00
    • «Лейпциг» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:59
    • Покер Иличича принес «Аталанте» вторую победу над «Валенсией»
  • 00:27
    • Российский лыжник Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» продолжит удачно играть дома в ЛЕ?

    «Рейнджерс» — «Байер». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 12 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Байер»
    Стивен Джеррард
    В четверг, 12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» в Глазго на стадионе «Айброкс» примет немецкий «Байер». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Байер».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 12 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» смог пробиться в плей-офф с довольно-таки непростой группы ЛЕ. В одной компании с «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноордом» шотландцы заняли второе место, выиграв две игры при трех ничьих и одном поражении.

    На стадии 1/16 финала «плюшевые мишки» смогли убрать со своего пути «Брагу», дважды обыграв своего оппонента: 3:2 дома и 1:0 в гостях. Отметим, что в первом матче они уступали по ходу игры 0:2.

    В турнирной таблице чемпионата Шотландии «джерс» плотно засели на второй позиции. Догнать первый «Селтик» уже почти невозможно, но отстающим их уже не достать.

  • Топ-5 претендентов на победу в Лиге Европы
  • Кто выиграет турнир?
  • 19/02/2020

    • В своей последней игре клуб из Глазго обыграл в гостях «Росс Каунти» (1:0) в рамках ШПЛ, а перед этим он дважды проиграл с таким же счетом на внутренней арене.

    «Байер»

    «Байер» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе главного евротурнира третье место.

    «Аптекари» в ЛЧ смогли оставить позади себя российский «Локомотив», но пропустили «Ювентус» и «Атлетико». В шести поединках леверкузенцы дважды победили и четыре встречи проиграли.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На предыдущем этапе второго по значимости еврокубка «фармацевты» прошли «Порту», который дважды обыграли. На своем поле немцы выиграли 2:1, а в гостях — 3:1.

    Накануне «Байер» в чемпионате Германии разгромил дома 4:0 «Айнтрахт», тем самым продлив свою беспроигрышную серию до девяти матчей, где восемь были победными. В турнирной таблице БЛ команда идет четвертой.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Последний раз эти команды играли между собой в 2011 году. И тогда в контрольном поединке верх взял «Байер» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 2.30.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    На викторию «Рейнджерс» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.55.

    При своих фанах «Рейнджерс» выступает сильно, победив в этом евросезоне в семи играх при одной ничьей. Наверняка и в этой встрече шотландцы в родных стенах не проиграют. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылета
    • 22:13 09/03/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико»
    • 07:30 08/03/2020     Санчо сыграл ключевую роль в победе «Дортмунда»
  • Дортмунд готов к битве с ПСЖ
    • 02:59 09/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Рейнджерс» — «Байер». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 12 марта 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Неймар Футбол ЛЧ. «Лейпциг» принимает «Тоттенхэм», «Атлетико» в гостях у «Ливерпуля»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:050
  • 09:33
    • «Бостон» обыграл «Индиану», «Лейкерс» проиграли «Бруклину»
  • 11:58
    • «Атлетико» заинтересован в трансфере Ляказетта
  • 11:27
    • Гасперини: «Аталанта» показала хороший уровень
    «Динамо» — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Сибирь» прошла в следующий раунд, «Динамо» М повело в серии со «Спартаком»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 22:160
  • Экспресс дня

  • Лига Европы: ставка на хозяев
  • 5.28
    •
  • 11:11
    • Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов
  • 08:08
    • Иличич: Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз
  • 07:55
    • Нагельсман: «РБ Лейпциг» заслуженно вышел в четвертьфинал ЛЧ
    Джейми Варди Футбол «Лестер» прошелся катком по «Астон Вилле». Победители и неудачники«Лестер» вернулся на победную тропу, разгромив претендента на вылет Вчера в 15:020
  • 07:36
    • Моуринью выдал худшую серию в карьере
  • 00:30
    • Клопп: Не уверен, что без болельщиков будет лучше
  • 23:50
    • «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эйбар»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие