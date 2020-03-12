«Рейнджерс» — «Байер». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 12 марта 2020 года

В четверг, 12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» в Глазго на стадионе «Айброкс» примет немецкий «Байер». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Байер».

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» смог пробиться в плей-офф с довольно-таки непростой группы ЛЕ. В одной компании с «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноордом» шотландцы заняли второе место, выиграв две игры при трех ничьих и одном поражении.

На стадии 1/16 финала «плюшевые мишки» смогли убрать со своего пути «Брагу», дважды обыграв своего оппонента: 3:2 дома и 1:0 в гостях. Отметим, что в первом матче они уступали по ходу игры 0:2.

В турнирной таблице чемпионата Шотландии «джерс» плотно засели на второй позиции. Догнать первый «Селтик» уже почти невозможно, но отстающим их уже не достать.

В своей последней игре клуб из Глазго обыграл в гостях «Росс Каунти» (1:0) в рамках ШПЛ, а перед этим он дважды проиграл с таким же счетом на внутренней арене.

«Байер»

«Байер» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе главного евротурнира третье место.

«Аптекари» в ЛЧ смогли оставить позади себя российский «Локомотив», но пропустили «Ювентус» и «Атлетико». В шести поединках леверкузенцы дважды победили и четыре встречи проиграли.

Календарь и таблица Лиги Европы

На предыдущем этапе второго по значимости еврокубка «фармацевты» прошли «Порту», который дважды обыграли. На своем поле немцы выиграли 2:1, а в гостях — 3:1.

Накануне «Байер» в чемпионате Германии разгромил дома 4:0 «Айнтрахт», тем самым продлив свою беспроигрышную серию до девяти матчей, где восемь были победными. В турнирной таблице БЛ команда идет четвертой.

Все прогнозы на Лигу Европы

Последний раз эти команды играли между собой в 2011 году. И тогда в контрольном поединке верх взял «Байер» — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 2.30.

На викторию «Рейнджерс» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.55.

При своих фанах «Рейнджерс» выступает сильно, победив в этом евросезоне в семи играх при одной ничьей. Наверняка и в этой встрече шотландцы в родных стенах не проиграют. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0