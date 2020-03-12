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    «Десна» — «Ворскла»: будет тотал «меньше»?

    «Десна» — «Ворскла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Украины 12 марта 2020 года

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    Прогноз на «Десна» — «Ворскла»
    Игроки «Десны»
    В четверг, 12 марта, в четвертьфинале Кубка Украины «Десна» в Чернигове сыграет с полтавской «Ворсклой». игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Десна» — «Ворскла».

    «Десна»

    Черниговская команда в текущем розыгрыше Кубка Украины преодолела уже один раунд. На предыдущем этапе она разобралась в гостях с перволиговым «Николаевым» — 4:2.

    В 2020 году «Десна» провела четыре официальные игры, которые пришлись на встречи УПЛ. Сперва она проиграла на выезде донецкому «Шахтеру» (0:1), а последующие три игры выиграла.

    «Сине-белые» в этот период поочередно обыграли в родных стенах 4:0 «Мариуполь», 2:1 в гостях «Олимпик» и в последнем туре первенства на своей территории 1:0 «Зарю».

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    Первую часть украинского первенства черниговцы завершили на четвертой позиции, набрав в 22 играх 42 очка. От второй строки они отстают на два пункта.

    «Ворскла»

    Полтавский коллектив также прошел всего один этап в этом кубковом турнире. В 1/8 финала он на выезде переиграл ковалевский «Колос» со счетом 1:0.

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    • После зимнего перерыва «Ворскла» сыграла в четырех играх первенства. Обе гостевые встречи полтавчане проиграли: в Киеве 1:2 «Динамо» и 0:3 в Мариуполе местному клубу.

    Две домашние игры «зелено-белые» выиграли, неожиданно обыграв «Шахтер» (1:0) и с таким же счетом в последнем туре чемпионата одолев «Олимпик».

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    В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Ворскла» с 20 очками расположилась на 10 месте. И теперь будет вести борьбу за сохранение прописке в элите во второй шестерке.

    В первом части текущего чемпионата Украины «Десна» дважды взяла верх над «Ворсклой» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В основном поединки между этими командами проходят не особо результативно. Наверняка и эта встреча не станет исключением. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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    «Десна» — «Ворскла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Украины 12 марта 2020 года. Прогноз на «Десна» — «Ворскла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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