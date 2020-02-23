«Хетафе» — «Севилья». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года

В 25 туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 23 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Севилья».

«Хетафе»

В 24 матчах испанского первенства команда из одноименного города завоевала 42 очка. В турнирной таблице Ла Лиги она находится на третьем месте.

2020 год «Хетафе» начал с поражения. Дома подопечные Пепе Бордаласа крупно проиграли «Реалу» (0:3), после чего они вылетели из Кубка Короля от «Барселоны» (0:2).

Но затем «городские» добыли четыре кряду победы в рамках Примеры. Синие взяли верх над «Леганесом» (3:0), «Бетисом» (1:0), «Атлетиком» (2:0) и «Валенсией» (3:0).

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В 24 туре чемпионата «Хетафе» на «Камп Ноу» потерпел поражение от «Барселоны» (1:2). А в первом матче плей-офф Лиги Европы коллектив Бордаласа разобрался с «Аяксом» (2:0).

«Севилья»

На данном этапе чемпионата Испании севильский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице с 40 баллами на счету. От «Хетафе» эта команда отстает на 2 очка.

21 января «Севилья» сумела пройти «Леванте» в Кубке Короля (3:1), после чего на «Рамон Санчес Писхуан» хозяева разобрались с «Гранадой» в Примере (2:0).

С того момента подопечные Юлена Лопетеги больше не побеждали. 30 числа прошлого месяца красно-белые вылетели из Кубка от «Мирандеса» (1:3).

В Ла Лиге «Севилья» разошлась миром с «Алавесом» (1:1), уступила «Сельте» (1:2) и сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). Ничейным результатом завершилась и встреча с клубом «ЧФР Клуж» в Лиге Европы (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Хетафе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,10, а на победу «Севильи» — 3,44.

Пока «Севилья» продолжает испытывать проблемы с результатами, коллектив Бордаласа набирает уверенный ход. Наш прогноз и ставка на матч — «Хетафе» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,78. 0