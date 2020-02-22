«Фиорентина» — «Милан». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Италии 22 февраля 2020 года

В субботу, 22 февраля, в рамках 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» сыграет с «Миланом». Начало игры — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Милан».

«Фиорентина»

По итогам 24 туров «Фиорентина» с 28 пунктами расположилась на 13 строке в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от зоны еврокубков на семь очков.

В минувшем игровом дне первенства «фиалки» на выезде разгромили «Сампдорию» со счетом 5:1. Этой викторией «фиолетовые» прервали 4-матчевую серию без побед.

Началась эта серия у «лилий» с мировой против «Дженоа» (0:0) дома в чемпионате, затем они были выбиты из Кубка страны «Интером» (1:2), после чего дважды уступили в играх первенства — в Турине 0:3 «Юве» и в родных стенах 1:2 «Аталанте».

На «Артемио Франки» «Фиорентина» в этом розыгрыше Серии А победила лишь в трех матчах из 12, четыре раза сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 9:16.

«Милан»

«Милан» с 35 зачетными пунктами находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая шестой еврокубковой строке только по дополнительным показателям.

За минувшее четыре поединка «россонери» уступили лишь в одной игре, проиграв в дерби «Интеру» со счетом 2:4. Между этой игрой они расписали домашние мировые с «Вероной» в первенстве и с «Юве» в первом полуфинальном матче Кубка страны (по 1:1).

Все прогнозы на Серию А

В минувшем туре Серии А миланский коллектив прервал серию без викторий, одолев благодаря голу Ребича на своей территории «Торино» (1:0).

Вне родных стен «Милан» в этом чемпионате Италии играет пока бескомпромиссно, одержав шесть побед при таком же количестве поражений, разница забитых и пропущенных — 14:18.

В первом круге «Фиорентина» обыграла в гостях «Милан» (3:1), а в минувшем чемпионате команды обменялись гостевыми викториями (по 1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.65.

На викторию «Фиорентины» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

Предлагаем в этом поединке поставить на ничейных исход, так как миланцы в текущем розыгрыше Серии А еще на выезде не заканчивали игры мировыми. 0