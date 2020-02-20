«Вулверхэмптон» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» примет «Эспаньол». Матч пройдет на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало встречи 20 февраля 23:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Эспаньол».

«Вулверхэмптон»

«Волки» закончили групповой этап Лиги Европы на втором месте в группе К, набрав 13 очков и уступив первое место «Браге» (14). Не вышли из группы «Слован» (4) и «Бешикташ» (3).

В середине января «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка Англии, уступив в переигровке матча 1/16 финала на выезде «МЮ» со счетом 0:1 (первый матч завершился со счетом 0:0).

Затем «волки» в гостях победили «Саутгемптон» (3:2), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию. Вернувшись домой подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили «Ливерпулю» (1:2).

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Два последних матчах «Вулверхэмптон» свел вничью 0:0, сыграв вничью с «МЮ» на выезде и разойдясь миром с «Лестером» дома.

После 26 туров АПЛ «Волки» с 36 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 35-32, 11 голов забил Рауль Хименес, еще 4 — Адама Траоре.

«Эспаньол»

Каталонцы по итогам группового этапа возглавили группу Н Лиги Европы с 11 очками, опередив «Лудогорец» (8), «Ференцварош» (7) и ЦСКА (5).

«Эспаньол» в январе также вылетел из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала на выезде «Реал Сосьедаду» (0:2).

Вернувшись в Барселону, подопечные Абелардо сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1), после чего на выезде проиграли «Гранаде» (1:2).

В последних матчах «Эспаньол» дома победил «Мальорку» (1:0), а затем на выезде сыграл вничью с «Севильей» (2:2), упустив в меньшинстве победу в концовке.

После 24 туров «Эспаньол» с 19 очками на 20-м месте. Разница мячей 21-42, четыре гола забил Рауль де Томас, еще 3 гола забил У Лэй.

Календарь и таблица Лиги Европы

Из-за травмы не сыграет защитник Себастьен Коршья и нападающие Виктор Кампусано и Рауль де Томас.

Прогноз и ставки

На победу «Вулверхэмптона» букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат в основное время — 4,05, а на победу «Эспаньола» — 6,5.

Волки выглядят явными фаворитами встречи и на своем поле не проиграют.

«Эспаньол» пропускает много, а забивает мало, но слишком результативным матч вряд ли будет. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «Обе забьют — нет» за 1,70. 0