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    «Волки» не дадут каталонцам отличиться в Вулверхэмптоне

    «Вулверхэмптон» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Эспаньол»
    «Вулверхэмптон»
    В 1/16 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» примет «Эспаньол». Матч пройдет на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало встречи 20 февраля 23:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Эспаньол».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» закончили групповой этап Лиги Европы на втором месте в группе К, набрав 13 очков и уступив первое место «Браге» (14). Не вышли из группы «Слован» (4) и «Бешикташ» (3).

    В середине января «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка Англии, уступив в переигровке матча 1/16 финала на выезде «МЮ» со счетом 0:1 (первый матч завершился со счетом 0:0).

    Затем «волки» в гостях победили «Саутгемптон» (3:2), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию. Вернувшись домой подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили «Ливерпулю» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Два последних матчах «Вулверхэмптон» свел вничью 0:0, сыграв вничью с «МЮ» на выезде и разойдясь миром с «Лестером» дома.

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    • После 26 туров АПЛ «Волки» с 36 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 35-32, 11 голов забил Рауль Хименес, еще 4 — Адама Траоре.

    «Эспаньол»

    Каталонцы по итогам группового этапа возглавили группу Н Лиги Европы с 11 очками, опередив «Лудогорец» (8), «Ференцварош» (7) и ЦСКА (5).

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    • «Эспаньол» в январе также вылетел из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала на выезде «Реал Сосьедаду» (0:2).

    Вернувшись в Барселону, подопечные Абелардо сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1), после чего на выезде проиграли «Гранаде» (1:2).

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    В последних матчах «Эспаньол» дома победил «Мальорку» (1:0), а затем на выезде сыграл вничью с «Севильей» (2:2), упустив в меньшинстве победу в концовке.

    После 24 туров «Эспаньол» с 19 очками на 20-м месте. Разница мячей 21-42, четыре гола забил Рауль де Томас, еще 3 гола забил У Лэй.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Из-за травмы не сыграет защитник Себастьен Коршья и нападающие Виктор Кампусано и Рауль де Томас.

    Прогноз и ставки

    На победу «Вулверхэмптона» букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат в основное время — 4,05, а на победу «Эспаньола» — 6,5.

    Волки выглядят явными фаворитами встречи и на своем поле не проиграют.

    «Эспаньол» пропускает много, а забивает мало, но слишком результативным матч вряд ли будет. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «Обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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