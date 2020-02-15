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    В Падерборне соперники сыграют результативно

    «Падерборн» — «Герта». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Бундеслиги 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Падерборн» — «Герта»
    «Падерборн»
    В 22 туре немецкой Бундеслиги «Падерборн» будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Бентелер Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Падерборн» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.85
  • X
  • 3.60
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    «Падерборн»

    Команда из одноименного немецкого города на данный момент является худшей в Бундеслиге по набранным очкам. За 21 тур чемпионата она заработала 16 баллов.

    В первой официальной игре 2020 года «Падерборн» у себя дома принимал «Байер». Матч на «Бентелер Арене» закончился разгромом хозяев со счетом 1:4.

    19 тур чемпионата Германии завершился для подопечных Штеффена Баумгарта более удачно. В гостях его коллектив завоевал три очка в противостоянии с «Фрайбургом» (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В двух февральских поединках в рамках немецкого первенства «Падерборн» проиграл «Вольфсбургу» (2:4), а также расписал мировую с «Шальке» в гостях (1:1).

    «Герта»

    Берлинский коллектив за 21 матч Бундеслиги заработал 23 очка. Вследствие таких результатов команда находится лишь на 14 месте в турнирной таблице.

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  • 12/02/2020

    • 19 января «Герта» в рамках 18 тура немецкого первенства принимала у себя дома «Баварию». Встреча на «Олимпийском стадионе» оказалась для хозяев провальной (0:4).

    В следующей игре «старая дама» одержала верх над «Вольфсбургом» (2:1), после чего она расписала мировую с «Шальке» (0:0).

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    В 1/8 финала Кубка страны берлинцы снова уступили «горнякам» в дополнительное время (2:3). В последнем матче бело-голубые проиграли «Майнцу» (1:3), после чего тренер Юрген Клинсман был отправлен в отставку, а руководить командой вновь стал Александр Нури.

    Прогноз

    На победу «Падерборна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,86, на ничью — 3,50, а на победу «Герты» — 2,55.

    В противостоянии двух команд с не самой сильной защитой голов будет много. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,57. 0

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    «Падерборн» — «Герта». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Бундеслиги 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Падерборн» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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