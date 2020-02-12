«Атлетик» — «Гранада». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Испании 12 февраля 2020 года

«Атлетик»
На прошлой неделе «Атлетик» сумел сотворить в Кубке сенсацию, пройдя «Барселону» — 1:0. Однако победа над каталонцами четвертьфинале Кубка была единственной победой команды в основное время за последние семь матчей во всех турнирах.
На предыдущих стадиях Кубка Короля «Атлетик» дважды играл вничью в основное время (1:1 с «Эльче» и 3:3 с «Тенерифе») и проходил дальше только в серии пенальти.
В чемпионате Испании безвыигрышная серия «Атлетика» и вовсе насчитывает восемь матчей подряд — 5 ничьих и 3 поражения. В предыдущий раз в Ла Лиге баски побеждали еще 1 декабря, когда дома обыграли «Гранаду» со счетом 2:0.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетик» располагается на девятом месте. Команда набрала 31 очко в 23 турах, забила 23 мяча, а пропустила 19 (по пропущенным — третий лучший результат в лиге).
«Гранада»
«Гранада» на предыдущих стадиях Кубка Испании прошла «Л'Оспиталет» (3:2), «Тамарасьете» (1:0), «Бадалону» (3:1) и «Бадахос» (3:2), а в четвертьфинале обыграла «Валенсию» (2:1).
Свой предыдущий матч «Гранада» проводила в рамках чемпионата Испании — со счетом 0:1 команда на выезде проиграла «Атлетико». Тем самым «Гранада» прервала свою серию из трех подряд побед во всех турнирах.
Интересно, что в текущем сезоне «Гранада» практически не играет вничью. За весь сезон у команды только три ничейных результата, а последний датирован еще 23 ноября.
В чемпионате Испании «Гранада» на данный момент занимает десятое место, набрав 30 очков в 23 турах. У «Гранады» 27 забитых мячей и 30 пропущенных.
Прогноз
На победу «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничью — 3,40, а на победу «Гранады» — 5,90.
Прогноз на матч — «Атлетик» победит в один мяч или ничья с коэффициентом 1,67. 0