«Атлетик» — «Гранада». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Испании 12 февраля 2020 года

В первом полуфинальном матче Кубка Короля «Атлетик» будет принимать «Гранаду». Матч пройдет в Бильбао 12 февраля. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Гранада».

«Атлетик»

На прошлой неделе «Атлетик» сумел сотворить в Кубке сенсацию, пройдя «Барселону» — 1:0. Однако победа над каталонцами четвертьфинале Кубка была единственной победой команды в основное время за последние семь матчей во всех турнирах.

На предыдущих стадиях Кубка Короля «Атлетик» дважды играл вничью в основное время (1:1 с «Эльче» и 3:3 с «Тенерифе») и проходил дальше только в серии пенальти.

В чемпионате Испании безвыигрышная серия «Атлетика» и вовсе насчитывает восемь матчей подряд — 5 ничьих и 3 поражения. В предыдущий раз в Ла Лиге баски побеждали еще 1 декабря, когда дома обыграли «Гранаду» со счетом 2:0.

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В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетик» располагается на девятом месте. Команда набрала 31 очко в 23 турах, забила 23 мяча, а пропустила 19 (по пропущенным — третий лучший результат в лиге).

«Гранада»

«Гранада» на предыдущих стадиях Кубка Испании прошла «Л'Оспиталет» (3:2), «Тамарасьете» (1:0), «Бадалону» (3:1) и «Бадахос» (3:2), а в четвертьфинале обыграла «Валенсию» (2:1).

Свой предыдущий матч «Гранада» проводила в рамках чемпионата Испании — со счетом 0:1 команда на выезде проиграла «Атлетико». Тем самым «Гранада» прервала свою серию из трех подряд побед во всех турнирах.

Интересно, что в текущем сезоне «Гранада» практически не играет вничью. За весь сезон у команды только три ничейных результата, а последний датирован еще 23 ноября.

В чемпионате Испании «Гранада» на данный момент занимает десятое место, набрав 30 очков в 23 турах. У «Гранады» 27 забитых мячей и 30 пропущенных.

Прогноз

На победу «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничью — 3,40, а на победу «Гранады» — 5,90.

Прогноз на матч — «Атлетик» победит в один мяч или ничья с коэффициентом 1,67. 0