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    Догонит ли «Эспаньол» «Мальорку»?

    «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Мальорка»
    Игрок «Эспаньола»
    В воскресенье, 9 февраля, в рамках 23-го тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Мальоркой». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Эспаньол» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.90
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» с 15 зачетными пунктами разместился на самом дне турнирной таблицы испанской Примеры, отставая от безопасной 17 строки, где находится его предстоящий противник, на три очка.

    В минувшем туре чемпионата «попугаи» проиграли на выезде со счетом 1:2 «Гранаде», тем самым прервав 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой они дважды сыграли вничью и раз победили.

    Мировые результаты пришлись на домашние встречи с «Барселоной» (2:2) и с «Атлетиком» (1:1), а единственный выигрыш состоялся в выездной игре против «Вильярреала» — 2:1.

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    • На своей арене в этом розыгрыше Примеры клуб из Барселоны еще не побеждал. В 11 матчах команда семь раз проиграла и четыре матча закончила вничью, разница мячей — 10:23.

    «Мальорка»

    У «островитян» на счету находится 18 очков, которые позволяют им находится на 17 месте в Примере. Зону вылета команда опережает только по дополнительным показателям.

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    В новом году «киноварные» провели четыре игры в рамках чемпионата Испании. В этих встречах они добыли лишь одну викторию и три поединка проиграли.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Выигрыш пришелся на домашний матч против «Валенсии» (4:1), поражения состоялись от «Гранады» (0:1) и «Реал Сосьедада» (0:3) в гостях, а также от «Вальядолида» (0:1) в родных стенах.

    На выезде в этой Примере «красно-черные» выступают очень плохо. Всего одна ничья при девяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:25.

    В первом круге «Мальорка» на своем поле взяла верх над «Эспаньолом» со счетом 2:0.

    Прогноз на «Эспаньол» — «Мальорка»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.70.

    На викторию «Мальорки» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.25.

    Хотя «Эспаньол» в родных стенах играет плохо, но учитывая очень слабую игру «Мальорки» в гостях, предлагаем в этом матче поставить на викторию хозяев. 0

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