«Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

В воскресенье, 9 февраля, в рамках 23-го тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Мальоркой». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Эспаньол» — «Мальорка».

«Эспаньол»

«Эспаньол» с 15 зачетными пунктами разместился на самом дне турнирной таблицы испанской Примеры, отставая от безопасной 17 строки, где находится его предстоящий противник, на три очка.

В минувшем туре чемпионата «попугаи» проиграли на выезде со счетом 1:2 «Гранаде», тем самым прервав 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой они дважды сыграли вничью и раз победили.

Мировые результаты пришлись на домашние встречи с «Барселоной» (2:2) и с «Атлетиком» (1:1), а единственный выигрыш состоялся в выездной игре против «Вильярреала» — 2:1.

На своей арене в этом розыгрыше Примеры клуб из Барселоны еще не побеждал. В 11 матчах команда семь раз проиграла и четыре матча закончила вничью, разница мячей — 10:23.

«Мальорка»

У «островитян» на счету находится 18 очков, которые позволяют им находится на 17 месте в Примере. Зону вылета команда опережает только по дополнительным показателям.

В новом году «киноварные» провели четыре игры в рамках чемпионата Испании. В этих встречах они добыли лишь одну викторию и три поединка проиграли.

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Выигрыш пришелся на домашний матч против «Валенсии» (4:1), поражения состоялись от «Гранады» (0:1) и «Реал Сосьедада» (0:3) в гостях, а также от «Вальядолида» (0:1) в родных стенах.

На выезде в этой Примере «красно-черные» выступают очень плохо. Всего одна ничья при девяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:25.

В первом круге «Мальорка» на своем поле взяла верх над «Эспаньолом» со счетом 2:0.

Прогноз на «Эспаньол» — «Мальорка»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.70.

На викторию «Мальорки» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.25.

Хотя «Эспаньол» в родных стенах играет плохо, но учитывая очень слабую игру «Мальорки» в гостях, предлагаем в этом матче поставить на викторию хозяев. 0