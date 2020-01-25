«Севилья» — «Гранада». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Испании 25 января 2020 года

В 20 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 25 января. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Гранада».

«Севилья»

Андалузцы начали декабрь с домашней победы над «Леганесом» (1:0) и выездной ничьей с «Оcасуной» (1:1).

2019 год севильцы закрыли выездной победой над «Мальоркой» (2:0), а новый год начали домашней ничьей с «Атлетиком» (1:1).

Затем в рамках Кубка Короля «Севилья» разгромила «Эскобедо» (5:0). В прошлом поединке Примеры «рохибланкос» проиграли «Реалу» (1:2).

С 35 очками после 20 туров «Севилья» занимает 4 место в таблице Примеры.

Посреди недели коллектив победил «Леванте» (3:1) в Кубке Испании.

«Гранада»

В новом году «Гранада» провела три поединка, в котором были одержаны две победы — над «Мальоркой» (1:0) в Примере и над «Тамарасейте» (1:0) в Кубке Испании, а также произошло поражение от «Барселоны» (0:1).

Конец 2019 года был закончен разгромным поражением от «Эйбара» (0:3) в Ла Лиге.

«Красно-белые» начали декабрь с гостевого поражения от «Атлетика» (0:2). Потом дома разгромили «Алавес» (3:0), после чего в родных пенатах были повержены «Леванте» (1:2).

Затем «Гранада» играла в Кубке Испании, где только по итогам дополнительного времени прошла четвертолиговый «Л'Оспиталет» — 3:2.

После 20 туров испанского первенства «насриды», недавно еще шедшие на лидирующих позициях, с 27 очками идут уже на 10-й позиции.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 9,50, ничья — в 4,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0