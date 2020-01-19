«Милан» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

В 20 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 19 января. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Удинезе».

«Милан»

На данный момент коллектив из одноименного города расположен в середине турнирной таблицы на 10 позиции. В 19 матчах команда завоевала 25 очков.

В последних четырех встречах 2019 года «Милан» дважды выиграл, 1 раз уступил и сыграл вничью. В 14 и 15 турах Серии А «россонери» одолели «Парму» (1:0) и «Болонью» (3:2).

После этого подопечные Стефано Пиоли расписали мировую с «Сассуоло» (0:0). А 22 декабря красно-черные были разгромлены «Аталантой» (5:0).

Все прогнозы на Серию А

6 января «Милан» и «Сампдория» не смогли выявить сильнейшего на «Сан-Сиро» (0:0). Чуть позже «дьяволы» переиграли «Кальяри» (2:0) и разобрались со СПАЛом в 1/8 финала Кубка Италии (3:0).

«Удинезе»

В своих 19 матчах чемпионата Италии клуб из города Удине завоевал 24 очка. На данный момент команда занимает 12 строчку в таблице, отставая от «Милана» на 1 балл.

В 1/16 финала Кубка страны «Удинезе» на «Дачия Арене» разгромил «Болонью» (4:0), после чего черно-белые сыграли вничью с «Наполи» (1:1) и потерпели поражение от «Ювентуса» (1:3).

В последней встрече 2019 года коллектив Луки Готти одержал верх над «Кальяри» (2:1). Январь клуб из Удине также начал с побед.

Сперва «маленькие зебры» были сильнее «Лечче» (1:0), а чуть позже они легко разобрались с «Сассуоло» (3:0). В 1/8 финала Кубка Италии «Удинезе» крупно проиграл «Ювентусу» (4:0).

Прогноз

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью они предлагают котировку 4,20, а на победу «Удинезе» — 6,40.

С новыми усилениями «россонери» выглядят неплохо. На «Сан-Сиро» они захотят порадовать публику уверенной игрой. Наш прогноз на матч — победа «Милана» с форой -1 с коэффициентом 1,95. 0