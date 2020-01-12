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    Продолжит ли «Торино» свою беспроигрышную серию?

    «Торино» — «Болонья». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Серии А 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Торино» — «Болонья»
    Томас Ринкон
    В 19 туре итальянской Серии А состоится матч между «Торино» и «Болоньей». Команды встретятся на стадионе «Олимпико» в Турине. Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Торино» — «Болонья».

    «Торино»

    «Быки» в четырех очках от зоны еврокубков. Для подопечных Вальтера Мадзарри важно набирать баллы, однако им это удается не всегда.

    «Торино» в прошлом туре переиграл на выезде «Рому» со счетом 0:2. Благодаря этой победе команда набрала 24 очка и вышла на 9 строчку. Также этот результат позволил хозяевам прервать 2-матчевую неудачную серию — ничья с «Вероной» (3:3) и поражение от СПАЛа (1:2).

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    9 января «бордовые» выиграли в Кубке Италии у клуба «Дженоа» 2:1 (1:1). Таким образом, коллектив не уступает в двух последних встречах.

    Добавим, что последние три домашних матча «Торино» завершались с тоталом больше 2.5.

    «Болонья»

    Гости находятся в неплохой форме. Они были непобедимы в последних трех поединках чемпионата. «Болонья» отстает от «Торино» на один пункт, поэтому победа обеспечит команде повышение в рейтинге.

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    В прошлом туре «красно-синие» сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1). Ранее подопечные Михайловича одолели «Аталанту» со счетом 2:1 и выиграли у «Лечче» в результативном матче (2:3).

    Отметим, что команда выиграла две последние выездные встречи в Серии А. Кроме «Лечче» «Болонья» обыграла «Наполи» с результатом 1:2.

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    Прогноз

    Обе команды очень цепкие, поэтому игра должна получиться плотной и малорезультативной. Ждем много борьбы и фолов.

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Торино» — 2.28 на победу первых и 3.20 на победу вторых. На ничью предлагается коэффициент 3.50.

    «Торино» пропускал в последних матчах меньше, чем «Болонья». Возможно, что это позволит «бордовым» добиться результата. Рекомендуемая ставка — 1Х и ТМ 2.5. Коэффициент на этот вариант составляет 2.70. 0

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