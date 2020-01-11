«Бордо» — «Лион». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Франции 11 января 2019 года

В 20 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Бордо» — «Лион».

«Бордо»

«Бордо» с 26 баллами находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Он уступает своему предстоящему сопернику по разнице мячей.

После удачной 6-матчевой беспроигрышной серии, где «жирондинцы» добыли четыре победы и дважды сыграли вничью. Затем четыре встречи они проиграли.

Команда трижды уступила в чемпионате, проиграв в этот период 1:3 «Марселю», 0:1 на своем поле «Страсбургу» и 0:1 «Ренну», а также — «Бресту» (0:2) в Кубке Лиги.

Все прогнозы на футбол

Новый год клуб начал с победы, одолев «Ле Ман» (2:0).

«Лион»

Если на евроарене «Лион» добился неплохого результата, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, то в чемпионате страны он разочаровывает своих поклонников. На данный момент он на 12 месте, правда уступая пятой строке всего три балла.

Совсем недавно «аристократы» разгромили в 1/32 финала Кубка Франции любителей (7:0). А перед этим сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в рамках чемпионата страны.

В прошлом матче коллектив победил дома «Брест» с результатом 3:1. Тем самым он довел свою беспроигрышную серию до четырех поединков.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев оценивается в 3,10, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0