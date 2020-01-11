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    Победит ли «Бордо» «Лион»?

    «Бордо» — «Лион». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Франции 11 января 2019 года

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    Прогноз на «Бордо» — «Лион»
    «Лион» не проигрывает четыре матча кряду
    В 20 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Бордо» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.35
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    «Бордо»

    «Бордо» с 26 баллами находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Он уступает своему предстоящему сопернику по разнице мячей.

    После удачной 6-матчевой беспроигрышной серии, где «жирондинцы» добыли четыре победы и дважды сыграли вничью. Затем четыре встречи они проиграли.

    Команда трижды уступила в чемпионате, проиграв в этот период 1:3 «Марселю», 0:1 на своем поле «Страсбургу» и 0:1 «Ренну», а также — «Бресту» (0:2) в Кубке Лиги.

    Все прогнозы на футбол

    Новый год клуб начал с победы, одолев «Ле Ман» (2:0).

    «Лион»

    Если на евроарене «Лион» добился неплохого результата, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, то в чемпионате страны он разочаровывает своих поклонников. На данный момент он на 12 месте, правда уступая пятой строке всего три балла.

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    Совсем недавно «аристократы» разгромили в 1/32 финала Кубка Франции любителей (7:0). А перед этим сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в рамках чемпионата страны.

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  • Вчера

    • В прошлом матче коллектив победил дома «Брест» с результатом 3:1. Тем самым он довел свою беспроигрышную серию до четырех поединков.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев оценивается в 3,10, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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