«Лилль» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 8 января 2020 года

В рамках четвертьфинала Кубка французской лиги «Лилль» примет «Амьен» на своем стадионе «Пьер Моруа». Начало матча в 23:05 по мск. Прогноз на «Лилль» — «Амьен».

«Лилль»

На пути в четвертьфинал Кубка Лиги «Лилль» прошел одного соперника, разгромив «Монако» 3:0 в 1/8 финала на выезде.

В своих 19 встречах в рамках французского первенства клуб из одноименного города смог набрать 31 балл. На данный момент команда замыкает четверку лидеров в таблице чемпионата.

С 30 ноября по 6 декабря «доги» победили в 3 поединках кряду. Сперва в Лиге 1 «Лилль» обыграл «Дижон» (1:0). А затем этот коллектив оказался сильнее «Лиона» (1:0).

Последним соперником в данной небольшой серии был «Брест». Подопечные Кристофа Гальтье одолели оппонентов со счетом 1:0. Затем «Лилль» потерпел поражение от «Челси» в ЛЧ (1:2).

13 декабря «доги» победили «Монпелье» (2:1), после чего потерпели разгром от «Монако» (1:5). В 2020 году они прошли «Раон л'Етап» (3:2) в Кубке Франции.

«Амьен»

В предыдущих стадиях Кубка Лиги «Амьен» прошел «Анже» и «Ренн» с одинаковым счетом 3:2.

На данный момент клуб из одноименного города находится рядом зоной вылета. С 17 очками в активе команда занимает 18 строчку в турнирной таблице.

У коллектива также есть игра в запасе против «Нима».

После победы 2 декабря над «Брестом» (1:0) «Амьен» потерпел поражения в четырех встречах в рамках чемпионата Франции. Сперва подопечные Луки Элснера были слабее «Ренна» (1:3).

А затем эта команда уступила «Страсбургу» (0:4), «Монпелье» (2:4) и «Монако» (0:3). Но полоса невезений была прервана в 18 туре, когда «Амьен» расписал мировую с «Дижоном» (1:1).

18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка страны подопечные Луки Элснера на своем поле принимали «Ренн» и победили 3:2. После этого клуб проиграл ПСЖ в Лиге 1 и «Ренну» в кубке страны.

Прогноз

Букмекеры закономерно считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0