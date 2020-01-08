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    Выйдет ли «Лилль» в полуфинал Кубка Лиги?

    «Лилль» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 8 января 2020 года

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    Прогноз на «Лилль» — «Амьен»
    «Лилль» идет на четвертом месте
    В рамках четвертьфинала Кубка французской лиги «Лилль» примет «Амьен» на своем стадионе «Пьер Моруа». Начало матча в 23:05 по мск. Прогноз на «Лилль» — «Амьен».
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    Футбол. Франция. Кубок Лиги 08 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Лилль»

    На пути в четвертьфинал Кубка Лиги «Лилль» прошел одного соперника, разгромив «Монако» 3:0 в 1/8 финала на выезде.

    В своих 19 встречах в рамках французского первенства клуб из одноименного города смог набрать 31 балл. На данный момент команда замыкает четверку лидеров в таблице чемпионата.

    С 30 ноября по 6 декабря «доги» победили в 3 поединках кряду. Сперва в Лиге 1 «Лилль» обыграл «Дижон» (1:0). А затем этот коллектив оказался сильнее «Лиона» (1:0).

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    Последним соперником в данной небольшой серии был «Брест». Подопечные Кристофа Гальтье одолели оппонентов со счетом 1:0. Затем «Лилль» потерпел поражение от «Челси» в ЛЧ (1:2).

    13 декабря «доги» победили «Монпелье» (2:1), после чего потерпели разгром от «Монако» (1:5). В 2020 году они прошли «Раон л'Етап» (3:2) в Кубке Франции.

    «Амьен»

    В предыдущих стадиях Кубка Лиги «Амьен» прошел «Анже» и «Ренн» с одинаковым счетом 3:2.

    На данный момент клуб из одноименного города находится рядом зоной вылета. С 17 очками в активе команда занимает 18 строчку в турнирной таблице.

    У коллектива также есть игра в запасе против «Нима».

    После победы 2 декабря над «Брестом» (1:0) «Амьен» потерпел поражения в четырех встречах в рамках чемпионата Франции. Сперва подопечные Луки Элснера были слабее «Ренна» (1:3).

    А затем эта команда уступила «Страсбургу» (0:4), «Монпелье» (2:4) и «Монако» (0:3). Но полоса невезений была прервана в 18 туре, когда «Амьен» расписал мировую с «Дижоном» (1:1).

    18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка страны подопечные Луки Элснера на своем поле принимали «Ренн» и победили 3:2. После этого клуб проиграл ПСЖ в Лиге 1 и «Ренну» в кубке страны.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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