«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2019 года

В четверг, 26 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

«Красные дьяволы» одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в 18 сыгранных турах.

Примечательно, что в начале декабря подопечные Уле Гуннара Сульшера в важных матчах обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) и уступили «Уотфорду» (0:2).

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После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Маркос Рохо, Эрик Байи и Тимоти Фосу-Менса.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 25 набранными очками.

На счету «сорок» семь побед, четыре ничьи и семь поражений в 18 сыгранных турах.

В декабре команда Стива Брюса успела обыграть «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Саутгемптон» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0), а единственное поражение потерпела от «Бернли» (0:1).

В лазарете «Ньюкасла» находятся Киран Кларк, Джамал Ласселлс, Ки Сон Ен, Мэтт Ричи и Ален Сен-Максимен.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.37, победа «Ньюкасла» — 9.40, ничья — 5.30.

Позиции Уле Гуннара Сульшера пошатнулись после того, как в двух предыдущих турах его команда набрала всего один балл и усложнила выполнение задачи по попаданию в топ-4.

Особенно болезненным получилось поражение от «Уотфорда» — откровенного аутсайдера Премьер-лиги, который до этого выиграл всего одну игру.

Теперь болельщики «красных дьяволов» не примут другой результат, кроме победы, тем более на Рождество, так что футболисты должны настраиваться на битву против «сорок» со всей серьезностью.

Большим плюсом для манкунианцев должно стать возвращение в состав Поля Погба, который, вероятно, повлияет на улучшения качества игры. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1,5» за 2.10.

Также можно присмотреться к ставке «тотал меньше 3» за 1.66. Ожидаем, что «Ньюкасл» сделает акцент на обороне, которая, впрочем, все равно должна прозевать одну-две атаки соперника. 0