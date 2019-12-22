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    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Суперкубка Италии 22 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Лацио»
    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 22 декабря, туринский «Ювентус» встретится с римским «Лацио» в рамках Суперкубка Италии. Матч пройдет на арене «Кинг Сауд» в саудовском Эль-Рияде и начнется в 19:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Суперкубок 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    Туринский клуб начал декабрь с домашней ничьей с «Сассуоло» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов.

    Затем «Юве» отправился в гости к «Лацио», где был бит со счетом 1:3, проиграв на «Олимпико» впервые за шесть лет.

    Все прогнозы на Серию А

    В выездном матче Лиги чемпионов с «Байером» туринский клуб победил со счетом 2:0, а в последних матчах одолел на своем поле «Удинезе» (3:1) и на выезде справился с «Сампдорией» (2:1).

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  • 17/12/2019

    • После 17 туров Серии А «Ювентус» на 1-м месте с 42 очками. Разница мячей 31-17, десять голов забил Криштиану Роналду, еще 5 Пауло Дибала и 4 Гонсало Игуаин.

    «Лацио»

    Декабрь римляне начали с того, что дома разгромили «Удинезе» (3:0), после чего там же одолели «Юве» (3:1). Счет открыли туринцы, но после получили мяч в раздевалку и еще два в концовке.

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  • 16/12/2019

    • Выезд в гости к «Ренну» обернулся поражением в Лиге Европы со счетом 0:2. Пропустив в первом тайме, римляне имели шансы до 87-й минуты, когда «Ренн» удвоил счет.

    В последнем матче «Лацио» одержал волевую гостевую победу над «Кальяри» (2:1). Пропустив быстрый гол, римляне забили два мяча на последних минутах.

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    После 17 туров Серии А «Лацио» с 36 очками на 3-м месте. Разница мячей 38-16, 17 голов забил Чиро Иммобиле, еще 6 Хоакин Корреа и 4 гола — Фелипе Кайседо.

    Календарь и таблица Серии А

    До недавней победы «Лацио» проиграл три встречи с «Юве» подряд (1:2, 0:2, 0:1). В сезоне 2016/17 «Лацио» встречался с «Ювентусом» в финале Кубка Италии, проиграв 0:2, и в Суперкубке, победив 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение туринцам: победа «Ювентуса» — 2.05, победа «Лацио» — 3.65, ничья в основное время — 3.45.

    После недавнего поражения туринский клуб вдвойне горит желанием завоевать трофей и взять реванш. Прогнозируем победу «Юве».

    Голами порадуют обе команды — прошлая встреча в рамках Суперкубка вышла результативной. Интересен вариант «Обе забьют» за 1,75 и «Юве выиграет один из таймов» за 1,55. 0

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