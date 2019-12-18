«Оксфорд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Английской лиги 18 декабря 2019 года

В 1/4 финала Кубка Английской лиги «Оксфорд Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Кассам» 18 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Оксфорд Юнайтед»

Свой путь в Кубке лиги коллектив из Оксфорда начал еще на стадии 1/64 финала. В домашнем матче против «Петерборо Юнайтед» хозяева победили со счетом 1:0.

Затем клуб из Первой лиги встретился с представителем Чемпионшипа «Миллуолом». Этот поединок подопечные Карла Робинсона выиграли (3:2).

В 1/16 финала «Оксфорд Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» (4:0), после чего «парни с вершины холма» одолели «Сандерленд» в 1/8 (2:1).

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В последних двух встречах в своем чемпионате команда не побеждала. В 20 туре Первой лиги «Оксфорд Юнайтед» сыграл вничью с клубом «Шрусбери Таун» (0:0), а следующий матч против «Милтон Кинс Донс» был проигран со счетом 0:1.

«Манчестер Сити»

В текущем розыгрыше Кубка лиги «горожане» сыграли в 1/16 финала с «Престоном». Эта встреча закончилась уверенной победой небесно-голубых со счетом 3:0.

В 1/8 подопечные Пепа Гвардиолы одержали верх над «Саутгемптоном» (3:1), после чего «Манчестер Сити» еще раз обыграл «святых» в чемпионате (2:1).

Совсем недавно «горожане» потеряли очки в АПЛ в противостоянии с «Ньюкаслом» (2:2), а затем в 15 туре Премьер-лиги эта команда разгромила «Бернли» (4:1).

7 декабря «Манчестер Сити» потерпел поражение от МЮ в дерби (1:2). Но в последних двух поединках коллектив Гвардиолы крупно обыграл «Динамо» Загреб (4:1) и «Арсенал» (3:0).

Прогноз

Победа «Оксфорда Юнайтед» оценивается в 16,5, на ничью букмекеры дают коэффициент 9,50, а на победу «Манчестер Сити» — 1,13.

Кубок лиги является хорошей возможностью для команды Гвардиолы завоевать очередной трофей. Для этого им необходимо легко проходить соперников из низших лиг. Наш прогноз на матч — победа «Ман Сити» в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1,80. 0