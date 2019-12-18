«Брест» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 18 декабря 2019 года

В рамках 1/8 финала Кубка французской лиги «Брест» примет на своем стадионе «Бордо». Место встречи — «Франсис-Ле Бле». Начало матча в 23:05 по мск. Прогноз на «Брест» — «Бордо».

«Брест»

В 1/16 финала Кубка лиги «пираты» на выезде по пенальти одолели «Метц» — 1:1 (4:3). В конце ноября «Брест» в гостях уступил «Марселю» (1:2), едва не уйдя от поражения, но тут же пропустив снова.

Декабрь подопечные Оливье Даль'Ольо начали с домашнего разгрома «Страсбурга» (5:0), после чего на выезде проиграл «Лиллю» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В последнем матче «Брест» дома сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) и с 22 очками после 18 туров занимает 15-е место в таблице Лиги 1. Разница мячей 21-20.

«Бордо»

«Бордо» в 1/16 финала Кубка лиги дома победило «Дижон» (2:0). Ноябрь жирондинцы закончили выездной ничьей с «Реймсом» (1:1).

Декабрь для команды Паулу Соузы начался с домашнего разгрома «Нима», после чего они потерпели два поражения подряд в последних матчах.

Сначала на выезде «Бордо» уступил «Марселю» (1:3), а затем на своем поле был бит «Страсбургом» (0:1).

После 18 туров «Бордо» с 26 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 28-21, пять голов забил Николя де Превиль.

В первом круге текущего сезона команды сыграли в Бордо 2:2.

Прогноз

На победу «Бреста» букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Бордо» — 2,40.

Несмотря на неудачный отрезок в декабре, «Бордо» выглядит фаворитом этой пары и не проиграет в предстоящем матче.

Матч вряд ли будет результативным. интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,90. 0