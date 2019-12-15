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    Сохранит ли «Интер» лидерство в турнирной таблице?

    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Италии 15 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    В 16 туре итальянской Серии А «Фиорентина» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 15 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    После 15 матчей в Серии А клуб из Флоренции занимает 13 позицию в общекомандном рейтинге с 16 баллами. От зоны еврокубков этот коллектив отстает на 12 пунктов.

    В недавних шести встречах «лилиям» удалось выиграть всего раз. В 11 туре чемпионата Италии «Фиорентина» расписала мировую с «Пармой» (1:1), а чуть позже она была разгромлена «Кальяри» (2:5).

    Неудачи в итальянском первенстве продолжились поражениями в противостояниях с «Вероной» (0:1) и «Лечче» (0:1).

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    3 декабря в рамках 1/16 финала Кубка страны «Фиорентина» в родных стенах легко разобралась с «Читтаделлой» (2:0), после чего фиолетовые уступили «Торино» (1:2).

    «Интер»

    На данном этапе турнира миланская команда является лидером в таблице. За 15 встреч в Серии А этот коллектив сумел набрать 38 очков.

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    14 тур Серии А «Интер» провел удачно, переиграв СПАЛ (2:1), а встреча с «Ромой» 6 декабря закончилась ничьей (0:0). Несколькими днями позже миланцы уступили «Барселоне» в еврокубках (1:2) и вылетели в Лигу Европы.

    Прогноз

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 3,55, а на победу «Интера» — 2,10.

    Сейчас «лилии» находится в плохой форме. Остановить миланский клуб им будет очень сложно. Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 2,10. 0

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