«Монако» — «Амьен». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Франции 7 декабря 2019 года

В субботу, 7 ноября, «Монако» в поединке 17-го тура французской Лиги 1 дома сыграет с «Амьеном». Встреча, которая пройдет на «Луи II», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Амьен».

«Монако»

Монегаски после 15 игр (встречу с ПСЖ перенесли на следующий год) набрали 21 очко и идут на 13 месте в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись на шесть очков от зоны вылета.

Несколько дней тому назад клуб из Княжества обыграл в выездном поединке «Тулузу» со счетом 2:1, а перед этим с таким же результатом уступил в Бордо местной команде.

А перед международным перерывом «красно-белые» на своей территории одолели «Дижон» (1:0), и с таким же счетом проиграли в гостях «Сент-Этьену».

Все прогнозы на Лигу 1

Семь домашних встреч в текущем розыгрыше Лиги 1 принесли «Монако» четыре виктории, одну ничью и два поражения, разница мячей — 16:13. Отметим, что на данный период у монегасков 4-матчевая домашняя выигрышная серия.

«Амьен»

«Амьен» с 16 зачетными пунктами расположился на 17 строке в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая опасную зону только на один балл.

«Единороги» проиграли три последние свои игры во французском первенстве. В этот период они уступили на выезде «Ренну» (1:3) и «Монпелье» (2:4), а также в родных пенатах «Страбуру» (0:4).

В текущем сезоне чемпионата Франции «Амьен» победил в гостях только раз в восьми встречах, трижды сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:16.

В прошлом сезоне «Монако» дважды переиграл «Амьен» с одинаковым счетом по 2:0. «Единороги» еще не разу не обыгрывали монегасков в Лиге 1.

Прогноз на «Монако» — «Амьен»

Прогнозируем, что «Монако», который на своей арене в последнее время чувствует себя уверенно, одолеет одного из претендентов на вылет. 0