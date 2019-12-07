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    Продолжит ли «Монако» свой подъем?

    «Монако» — «Амьен». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Франции 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Монако» — «Амьен»
    Виссам Бен Йеддер
    В субботу, 7 ноября, «Монако» в поединке 17-го тура французской Лиги 1 дома сыграет с «Амьеном». Встреча, которая пройдет на «Луи II», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Амьен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Монако»

    Монегаски после 15 игр (встречу с ПСЖ перенесли на следующий год) набрали 21 очко и идут на 13 месте в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись на шесть очков от зоны вылета.

    Несколько дней тому назад клуб из Княжества обыграл в выездном поединке «Тулузу» со счетом 2:1, а перед этим с таким же результатом уступил в Бордо местной команде.

    А перед международным перерывом «красно-белые» на своей территории одолели «Дижон» (1:0), и с таким же счетом проиграли в гостях «Сент-Этьену».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Семь домашних встреч в текущем розыгрыше Лиги 1 принесли «Монако» четыре виктории, одну ничью и два поражения, разница мячей — 16:13. Отметим, что на данный период у монегасков 4-матчевая домашняя выигрышная серия.

    «Амьен»

    «Амьен» с 16 зачетными пунктами расположился на 17 строке в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая опасную зону только на один балл.

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    «Единороги» проиграли три последние свои игры во французском первенстве. В этот период они уступили на выезде «Ренну» (1:3) и «Монпелье» (2:4), а также в родных пенатах «Страбуру» (0:4).

    В текущем сезоне чемпионата Франции «Амьен» победил в гостях только раз в восьми встречах, трижды сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:16.

    В прошлом сезоне «Монако» дважды переиграл «Амьен» с одинаковым счетом по 2:0. «Единороги» еще не разу не обыгрывали монегасков в Лиге 1.

    Прогноз на «Монако» — «Амьен»

    Прогнозируем, что «Монако», который на своей арене в последнее время чувствует себя уверенно, одолеет одного из претендентов на вылет. 0

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    «Монако» — «Амьен». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Франции 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Монако» — «Амьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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