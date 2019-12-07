«Барселона» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 декабря 2019 года

«Барселона»
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея на своем счету 31 очко.
Каталонская команда в нынешнем сезоне одержала десять побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
Победная серия «сине-гранатовых» насчитывает три матча, в которых они обыграли «Сельту» (4:1), «Леганес» (2:1) и «Атлетико» (1:0).
В Лиге чемпионов «Барселона» тоже выступает успешно, ведь уже обеспечила себе первое место в группе F, оторвавшись от «Интера» и дортмундской «Боруссии» на четыре балла.
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У «сине-гранатовых» после травм восстанавливаются Жорди Альба, Нелсон Семеду и Усман Дембеле.
«Мальорка»
«Мальорка» расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 набранными баллами.
На счету «островитян» четыре победы, две ничьи и девять поражений в 15 сыгранных турах.
Примечательно, что в гостевых матчах подопечные Висенте Морено не набрали ни одного очка, а в двух предыдущих турах уступили «Леванте» (1:2) и «Бетису» (1:2).
Календарь и таблица испанской Примеры
В лазарете «Мальорки» находится Абдул Баба Рахман. Лумор Агбеньену отбывает дисквалификацию.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.15, победа «Мальорки» — 22.00, ничья — 8.20.
Раз уж «островитяне» до сих пор не набрали ни одного очка на выезде, то вряд ли они прервут свою неудачную серию и на «Камп Ноу», где «сине-гранатовые» традиционно играют очень мощно.
Каталонцы досрочно решили задачу выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому однозначно переключат внимание на Примеру, где на данный момент они лишь по дополнительным показателям опережают «Реал».
Ждем уверенной победы хозяев, поэтому наш прогноз — «победа "Барселоны" с форой -2,5» за 2.06. 0