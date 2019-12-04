«Дижон» — «Монпелье». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч чемпионата Франции 4 декабря 2019 года

В 16 туре французской Лиги 1 «Дижон» будет принимать «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Гастон Жерар» 4 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Дижон» — «Монпелье».

«Дижон»

До 12-го тура «Дижон» находился на дне турнирной таблицы Лиги 1: на счету у хозяев было всего девять очков.

За 11 туров команда 6 раз проигрывала и только дважды праздновала победу. Затем коллектив вылетел из Кубка Франции, проиграв «Бордо» 0:2.

Кто бы мог подумать, что после этого клуб сенсационно обыграет дома лидера ПСЖ (2:1)?

Тем не менее, с тех пор коллектив потерпел два поражения из трех матчей — исключением стала победа над «Ренном».

Поэтому он остается в зоне вылета на 18 месте, уступая находящемуся на 17-й безопасной строчке «Мецу» по дополнителными показателям.

«Монпелье»

После 15 туров французской Лиги 1 «Монпелье» имеет на своем счету 23 балла. Это позволило команде занять четвертую позицию в турнирной таблице с отставанием в один пункт от зоны ЛЧ.

В последних шести поединках во всех турнирах клуб не знает поражений. Правда, при этом он чередует победы с ничьими.

Последние пришлись на гостевые встречи — против «Анже» (0:0), «Меца» (2:2) и «Сент-Этьена» (0:0). Победить же дома удалось «Нанси» (3:2), «Тулузу» (3:0) и «Амьен» (4:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которого равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,1.

Рекомендуем ставить на то, что «Монпелье» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0