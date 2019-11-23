«Торино» — «Интер». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Серии А 23 ноября 2019 года

В 13 туре итальянской Серии А «Торино» сыграет с «Интером». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине. Начало поединка в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Торино» — «Интер».

«Торино»

В этом сезоне «Торино» выступает не так удачно, как в прошлом. Команда располагается на 11 месте и имеет в своем активе 14 очков. Хозяева терпели поражение в половине встреч Серии А, при этом они одержали всего 4 победы.

В начале месяца «туринцы» проиграли в дерби «Ювентусу» со счетом 0:1. Однако после этого они разгромили на выезде «Брешию» со счетом 0:4. В октябре команда вообще не побеждала, сыграв дважды вничью и дважды уступив.

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На домашнем стадионе у «быков» 3-матчевая безвыигрышная серия — две ничьи и одно поражение. Во всех трех случаях тотал матча был меньше 2.5.

«Интер»

«Интер» имеет хороший отрыв от «Лацио», который составляет 7 пунктов. У подопечных Антонио Конте 31 балл, при этом отставание от «Юве» составляет всего один пункт.

«Интер» выиграл три последних матча в Серии А. Гости с одинаковым результатом обыграли «Брешию», «Болонью» и «Верону». Счет во всех случаях составил 2:1.

В целом «нерадзурри» не проигрывали в 6 из 7 последних матчей. Статистику портит выездное поражение от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов со счетом 3:2.

Примечательно, что «черно-синие» выиграли все 6 выездных матчей Серии А этого сезона. В 6 встречах они забивали больше одного гола и в 5 из 6 игр им забивали.

Прогноз

«Интер» имеет больше шансов на победу. На команду Конте дают 1.83, тогда как вероятность успеха «Торино» оценивается коэффициентом 4.70.

Учитывая последние результаты гостей в чемпионате, можно смело предполагать, что они выиграют. «Торино» действительно не выглядит конкурентоспособным на данный момент. Так что прогноз — победа второй. 0